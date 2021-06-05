Премьера "Круэллы" в кинотеатрах Украины состоялась 27 мая 2021 года. За неделю Disney уже получил хорошие кассовые сборы с кинотеатрах и на Disney + Premier, а сиквел фильма уже в работе!

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В Северной Америке премьера "Круэллы" с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях собрала в прокате 26,5 миллиона долларов. Что касается цифр успеха на стриминговом сервисе, то по данным Samba TV, сиквел Disney "101 далматинец" уже посмотрели онлайн 686 тысяч семей в США.

Мы очень довольны кассовыми сборами "Круэллы" в сочетании с высокими показателями Disney + Premier Access. Фильм был невероятно хорошо принят аудиторией во всем мире, с оценкой 97% аудитории на Rotten Tomatoes в дополнение к пятеркам во всех демографических категориях от CinemaScore в первые выходные премьеры, что делает его одной из самых популярных наших трансляций онлайн,

– прокомментировал представитель Disney.

Большинство культовых анимационных брендов от Disney получили сиквелы, от "Малефисенты" до "Короля Льва" и "Аладдина", причем два последних находятся в разработке.

О чем сюжет "Круэллы"

Все события фильма "Круэлла" пройдут в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет изготавливать одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер