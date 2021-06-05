Прем'єра "Круелли" в кінотеатрах України відбулась 27 травня 2021 року. За тиждень Disney вже отримав гарні касові збори з кінотеатрах і на Disney + Premier, а сиквел фільму вже в роботі!

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В Північній Америці прем'єра "Круелли" з Еммою Стоун та Еммою Томпсон в головних ролях зібрала в прокаті 26,5 мільйона доларів. Що стосується цифр успіху на стримінговому сервісі, то за даними Samba TV, сиквел Disney "101 далматинець" вже переглянуло онлайн 686 000 сімей в США.

Ми дуже задоволені касовими зборами "Круелли" у поєднанні з високими показниками Disney + Premier Access. Фільм був неймовірно добре прийнятий аудиторією в усьому світі, з оцінкою 97% аудиторії на Rotten Tomatoes на додаток до п'ятірок у всіх демографічних категоріях від CinemaScore в перші вихідні прем'єри, що робить його одним з найпопулярніших наших трансляцій онлайн,

– прокоментував представник Disney.

Більшість культових анімаційним брендів від Disney отримали сиквели, від "Малефісента" до "Короля Лева" та "Аладдіна", причому два останніх знаходяться в розробці.

Про що сюжет "Круелли"

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

"Круелла" 2021: дивіться трейлер онлайн