В Голливуде Лантимос заявил о себе провокационной лентой "Лобстер", которая принесла ему номинацию на "Оскар" и мировой резонанс. Ранее режиссер работал с Колином Фареллом, Рейчел Вайс и Оливией Колман, которые появлялись в нескольких работах Лантимоса, верного своим любимым актерам. Так что, похоже, что Эмма Стоун тоже завоевала "место под солнцем", так как после "Фаворитки" режиссер снова пригласил ее для главной роли в следующей картине "Бедные-несчастные" (Poor Things).

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Как пишет Variety, будущий фильм Йоргоса Лантимоса будет экранизацией романа Аласдера Грея "Бедные-несчастные" – рассказ – постмодернистское осмысление истории Мэри Шелли о Франкенштейне, действие которого происходит в викторианскую эпоху.

Сюжет будущей ленты

Фильм будет викторианской историей о любви, открытии и научной смелости. "Бедные-несчастные" повествуют невероятную историю Белль Бакстер. Главная героиня, которая страдает от жестокого мужа-узурпатора, решает покончить с жизнью. Белль возвращает к жизни эксцентричный, но блестящий ученый, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Своеобразная история, в стиле Лантимоса.

Вместе с Эммой Стоун в фильме примут участие:

Марк Раффало ("Мстители", "Иллюзия обмана"),

("Мстители", "Иллюзия обмана"), Виллем Дефо ("Отель Гранд Будапешт", "Антихрист").

Сценаристом этой необычной картины после совместной работы над фильмом "Фаворитка" приглашен Тони МакНамара. Он, кстати, работал над сериалом "Великая" (Эль Фаннинг, Николас Холт). Нас точно ждет что-то неординарное и удивительное. Обе ленты умело сочетают в себе комедию, драму и неожиданные моменты, поэтому, вполне вероятно, "Бедных-несчастных" снимут в таком же духе.

Съемки картины должны начать осенью 2021 года. Поэтому премьеру фильма стоит ждать уже в 2022 году.