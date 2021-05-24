В Голлівуді Лантімос заявив себе провокативною стрічкою "Лобстер", яка принесла йому номінацію на "Оскар" та світовий резонанс. Раніше режисер працював з Коліном Фареллом, Рейчел Вайс та Олівією Колман, які з'являлись в декількох роботах Лантімоса, вірного своїм улюбленим акторам. Тож, схоже, що Емма Стоун теж виборола "місце під сонцем", адже після "Фаворитки" режисер знову запросив її для головної ролі в наступній картині "Бідні-нещасні" (Poor Things).

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Як пише Variety, майбутній фільм Йоргоса Лантімоса буде екранізацією роману Аласдера Грея "Бідні-нещасні" – розповідь постмодерного осмислення історії Мері Шеллі про Франкенштейна, дія якого відбувається у вікторіанську епоху.

Сюжет майбутньої стрічки

Фільм буде вікторіанською історією про кохання, відкриття та наукову сміливість. "Бідні-нещасні" оповідають неймовірну історію Белль Бакстер. Головна героїня, яка страждає від жорстокого чоловіка-узурпатора, вирішує покінчити з життям. Белль повертає до життя ексцентричний, але блискучий вчений, пересадивши їй мозок її ж ненародженої дитини. Своєрідна історія, в стилі Лантімоса.

Разом з Еммою Стоун у фільмі візьмуть участь:

Марк Раффало ("Месники", "Ілюзія обману"),

("Месники", "Ілюзія обману"), Віллем Дефо ("Готель Гранд Будапешт", "Антихрист").

Сценаристом цієї незвичайної картини після спільної роботи над фільмом "Фаворитка" запрошений Тоні Макнамара. Він, до речі, працював над серіалом "Велика" (Ель Феннінг, Ніколас Голт). На нас точно чекає щось неординарне і дивовижне. Обидві стрічки вправно поєднують в собі комедію, драму та несподівані моменти, тому, цілком ймовірно, "Бідних-нещасних" знімуть в такому ж дусі.

Фільмування картини повинні почати восени 2021 року. Тому на прем'єру фільму варто чекати вже у 2022 році.