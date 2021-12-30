Эмма Уотсон призналась, что была без ума влюблена в звезду Гарри Поттера.

Эмма Уотсон призналась, что была безумно влюблена в звезду Гарри Поттера – Тома Фелтона. Мы уже слышали об их романе в 2019 году. Однако, на днях, актриса еще раз отметила о своей большой подростковой любви.

К сожалению, когда Эмма была влюблена в Тома, он ей не ответил взаимностью. Сегодня актрисе 31 год и, перед премьерой спецэпизода о Гарри Поттере, она снова призналась в своих чувствах.

Это интересно Голливудские актеры, которые в реальной жизни охотно играют в азартные игры

В возрасте от 10 до 12 лет я без ума была влюблена в Тома Фелтона. Он был таким крутым. Он точно знал, что я была влюблена, но называл меня сестрой. Мое сердце разбито до сих пор,

– поделилась она.

Напомним, 1 января на HBO Max выйдет специальный эпизод, посвященный годовщине культовой франшизы о Гарри Поттере. По поводу этого Эмма Уотсон написала в своем инстаграме, что скучает по своим коллегам и поблагодарила фанатов.

Что известно о специальной ретроспективе к 20-й годовщине Гарри Поттера

Спецэпизод призван "отдать дань уважения всем, на чью жизнь повлиял этот культурный феномен".

В новом фильме покажут, как актеры легендарной поттерианы находятся в оригинальных декорациях Хогвартса. Кроме этого они расскажут об истории создания лент и деталях съемок.

В эпизоде снимутся всем известные и любимые актеры: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Томас Фелтон, Бонни Райт и другие.

Сначала говорили, что автора книг о Гарри Поттере – Джоан Роулинг – не пригласили к участию в съемках из-за ее скандальных высказываний о трансгендерах. Однако, она все-таки будет участвовать в шоу.

У поклонников уже была возможность увидеть тизер, трейлер и два постера: на первом показали главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс, а на втором – персонажей в новогодней атмосфере, удивительные свечи, которые летают, и украшенные елки.

"Гарри Поттер 20-я годовщина: возвращение в Хогвартс" 2022: смотрите трейлер