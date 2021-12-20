В новом эпизоде снялись Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Томас Фелтон (Драко Малфой), Бонни Райт (Джинни Уизли) и другие. В фильме также примет участие Крис Коламбус, режиссер первых частей "Гарри Поттера", но не пригласили Джоан Роулинг из-за ее высказываний по поводу трансгендеров.
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В трейлере показали счастливых Гарри, Гермиону, Рона. Они улыбаются и здороваются друг с другом. Также в кадрах можно заметить и других персонажей, которые вспоминают детали съемок и показывают видео из гримерки Волдеморта.
Что интересно, за первые 20 минут трейлер просмотрели более 11 тысяч пользователей!
"Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс" 2022: смотрите трейлер
Что известно о специальной ретроспективе к 20-летию Гарри Поттера
- Спецэпизод призван "почтить всех, на чью жизнь повлиял этот культурный феномен".
- В новом фильме покажут, как актеры легендарной поттерианы находятся в оригинальных декорациях Хогвартса. Кроме того, они расскажут об истории создания лент и деталях съемок.
- В эпизоде снимутся всем известные и любимые актеры: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Томас Фелтон, Бонни Райт и другие.
- Важно заметить, что автор книг о Гарри Поттере – Джоан Роулинг – не пригласили к участию в съемках. Все из-за ее скандальных высказываний о трансгендерах. В сети возмущаются на этот счет, однако создатели фильма говорят, что покажут архивные фото с ее участием.
- Почитатели уже имели возможность увидеть тизер и два постера: на первом показали главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс, а на втором – персонажей в новогодней атмосфере удивительных летающих свечей и украшенных елок.