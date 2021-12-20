В новом эпизоде ​​снялись Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Томас Фелтон (Драко Малфой), Бонни Райт (Джинни Уизли) и другие. В фильме также примет участие Крис Коламбус, режиссер первых частей "Гарри Поттера", но не пригласили Джоан Роулинг из-за ее высказываний по поводу трансгендеров.

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В трейлере показали счастливых Гарри, Гермиону, Рона. Они улыбаются и здороваются друг с другом. Также в кадрах можно заметить и других персонажей, которые вспоминают детали съемок и показывают видео из гримерки Волдеморта.

Что интересно, за первые 20 минут трейлер просмотрели более 11 тысяч пользователей!

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