У новому епізоді знялися Денієл Редкліфф (Гаррі Поттер), Емма Вотсон (Герміона Ґрейнджер), Руперт Ґрінт (Рон Візлі), Томас Фелтон (Драко Мелфой), Бонні Райт (Джині Візлі) та інші. У фільмі також візьме участь Кріс Коламбус, режисер перших частин "Гаррі Поттера", але не запросили Джоан Роулінг через її висловлювання щодо трансгендерів.

Читайте також "Друзі" і не тільки: добірка серіалів, де головні герої випробували удачу в покері та казино

У трейлері показали щасливих Гаррі, Герміону, Рона. Вони усміхаються і вітаються одне з одним. Також у кадрах можна зауважити й інших персонажів, які згадують деталі зйомок і показують відео з гримерки Волдеморта.

Що цікаво, за перші 20 хвилин трейлер переглянуло понад 11 тисяч користувачів!

"Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу" 2022: дивіться трейлер

Поки ми в очікуванні на спецепізод про Гаррі Поттера, зимові вечори особливо довгі. Особливо, якщо їх проводити без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

Що відомо про спеціальну ретроспективу до 20-ї річниці Гаррі Поттера