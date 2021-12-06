Новий епізод отримав назву "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу", де показали, як кілька героїв отримують спеціальні запрошення у школу чарівників. Серед них – Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда та Марк Вільямс, який виконав роль Артура Візлі. Також на одному з кадрів хтось читав газету Daily Prophet із заголовком на першій сторінці: "Спеціальний випуск: Гоґвортс вітає випускників, які повертаються".

Цікаво Емма Вотсон відреагувала на майбутній спецепізод "Гаррі Поттера"

Зокрема показали, ймовірно, постать Емми Вотсон – тієї, що Герміона, яка прямувала до платформи 9¾, а також улюблений лондонський вокзал Кінгс-Кросс, звідки прямують потяги до Гоґвортсу. Перший тизер фільму всього за перші 12 годин з моменту публікації переглянули пів мільйона людей!

Гаррі Поттер – спецепізод 2022: дивитись перший тизер

Що покажуть у спецепізоді

У новому епізоді вже знялися Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, Гелена Бонем Картер, Джейсон Айзекс, Гері Олдмен, Том Фелтон, Еванна Лінч та інші. Не буде лише Джоан Роулінг, яку не допустили до знімань через скандали з висловлюваннями про трансгендерів.

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Спеціальна ретроспектива "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу" розповість чарівну історію створення через абсолютно нові докладні інтерв'ю та розмови з акторами, запрошуючи шанувальників до чарівної подорожі від першої особи через одну з найулюбленіших франшиз усіх часів,

– йдеться в описі до відео.

Такий спецепізод HBO Max підготував через 20-річчя з моменту виходу першого фільму про Гаррі Поттера – "Гаррі Поттер та філософський камінь" (2001).

Чим ще здивують глядачів до 20-ї річниці виходу першого фільму про маленького чарівника Гаррі?