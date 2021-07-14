Впервые в истории Эмми на главную женскую роль номинировали трансгендерную актрису
Источник:The New York Times
Американская актриса и певица ЭмДжей Родригес стала первой транс-женщиной, номинированной на "Главную женскую роль в драматическом сериале" на Эмми 2021. 30-летняя звезда борется за награду за роль Бланки в ленте "Поза".
Конкуренцию в номинации "Главная женская роль в драматическом сериале" актрисе составили:
- Узо Адуба ("Пациенты");
- Оливия Колман ("Корона");
- Эмма Коррин ("Корона");
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
- Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").
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Номинированные актрисы / Скриншот прямой трансляции
Что известно о сериале "Поза"?
Американский драматический музыкальный телесериал. Премьера телешоу состоялась 3 июня 2018 года на канале FX.
Создателями картины стали:
- Райан Мёрфи;
- Брэд Фалчук;
- Стивен Каналс.
По сюжету события сериала происходят в конце 1980-х годов в Нью-Йорке и рассказывают о существенных социальных и культурных изменениях в Америке того времени.
ЭмДжей Родригес в сериале "Поза" / Фото Kinorium
Сериал "Поза" 2021: смотрите трейлер третьего сезона
Актерский состав
- ЭмДжей Родригес;
- Доминик Джексон;
- Индия Мур;
- Энджел Куриэль;
- Билли Портер.
Графики выхода 3-х сезонов сериала "Поза"
Первый сезон "Позы" получил несколько престижных наград и номинаций, включая Золотой глобус. Второй сезон стартовал 11 июня 2019 года, тогда же телеканал FX продлил сериал на третий сезон, который стартовал в мае 2021 года.
- Первый: 3 июня 2018 – 22 июля 2018;
- Второй: 11 июня 2019 – 20 августа 2020;
- Третий: 2 мая 2021 – 6 июня 2021.
ЭмДжей Родригес в сериале "Поза" / Фото Kinorium