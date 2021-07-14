Конкуренцию в номинации "Главная женская роль в драматическом сериале" актрисе составили:

Узо Адуба ("Пациенты");

Оливия Колман ("Корона");

Эмма Коррин ("Корона");

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

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Номинированные актрисы / Скриншот прямой трансляции

Что известно о сериале "Поза"?

Американский драматический музыкальный телесериал. Премьера телешоу состоялась 3 июня 2018 года на канале FX.

Создателями картины стали:

Райан Мёрфи;

Брэд Фалчук;

Стивен Каналс.

По сюжету события сериала происходят в конце 1980-х годов в Нью-Йорке и рассказывают о существенных социальных и культурных изменениях в Америке того времени.



ЭмДжей Родригес в сериале "Поза" / Фото Kinorium

Сериал "Поза" 2021: смотрите трейлер третьего сезона

Актерский состав

ЭмДжей Родригес;

Доминик Джексон;

Индия Мур;

Энджел Куриэль;

Билли Портер.

Графики выхода 3-х сезонов сериала "Поза"

Первый сезон "Позы" получил несколько престижных наград и номинаций, включая Золотой глобус. Второй сезон стартовал 11 июня 2019 года, тогда же телеканал FX продлил сериал на третий сезон, который стартовал в мае 2021 года.

Первый: 3 июня 2018 – 22 июля 2018;

3 июня 2018 – 22 июля 2018; Второй: 11 июня 2019 – 20 августа 2020;

11 июня 2019 – 20 августа 2020; Третий: 2 мая 2021 – 6 июня 2021.

Количество эпизодов: первый и третий сезоны имели по 8 серий, а второй – 10.



ЭмДжей Родригес в сериале "Поза" / Фото Kinorium