Конкуренцию в номинации "Главная женская роль в драматическом сериале" актрисе составили:

  • Узо Адуба ("Пациенты");
  • Оливия Колман ("Корона");
  • Эмма Коррин ("Корона");
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
  • Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

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Номинированные актрисы / Скриншот прямой трансляции

Что известно о сериале "Поза"?

Американский драматический музыкальный телесериал. Премьера телешоу состоялась 3 июня 2018 года на канале FX.

Создателями картины стали:

  • Райан Мёрфи;
  • Брэд Фалчук;
  • Стивен Каналс.

По сюжету события сериала происходят в конце 1980-х годов в Нью-Йорке и рассказывают о существенных социальных и культурных изменениях в Америке того времени.


ЭмДжей Родригес в сериале "Поза" / Фото Kinorium

Сериал "Поза" 2021: смотрите трейлер третьего сезона

Актерский состав

  • ЭмДжей Родригес;
  • Доминик Джексон;
  • Индия Мур;
  • Энджел Куриэль;
  • Билли Портер.

Графики выхода 3-х сезонов сериала "Поза"

Первый сезон "Позы" получил несколько престижных наград и номинаций, включая Золотой глобус. Второй сезон стартовал 11 июня 2019 года, тогда же телеканал FX продлил сериал на третий сезон, который стартовал в мае 2021 года.

  • Первый: 3 июня 2018 – 22 июля 2018;
  • Второй: 11 июня 2019 – 20 августа 2020;
  • Третий: 2 мая 2021 – 6 июня 2021.


ЭмДжей Родригес в сериале "Поза" / Фото Kinorium