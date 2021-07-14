Конкуренцію в номінації "Головна жіноча роль в драматичному серіалі" акторці склали:

Узо Адуба ("Пацієнти");

Олівія Колман ("Корона");

Емма Корінн ("Корона");

Елізабет Мосс ("Оповідь служниці");

Джерні Смоллетт ("Країна Лавкрафта").

До теми "Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце: оголосили номінантів на Еммі-2021



Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції

Що відомо про серіал "Поза"?

Американський драматичний музичний телесеріал. Прем'єра телешоу відбулася 3 червня 2018 року на каналі FX.

Творцями картини стали:

Раян Мерфі

Бред Фелчак

Стівен Кенелс.

За сюжетом події серіалу відбуваються наприкінці 1980-х років у Нью-Йорку і розповідають про суттєві соціальні та культурні зміни в Америці того часу.



Емджей Родрігес у серіалі "Поза" / Фото Kinorium

Серіал "Поза" 2021: дивіться трейлер третього сезону

Акторський склад

ЕмДжей Родрігес;

Домінік Джексон;

Індія Мур;

Енджел Бісмарк Куріел;

Біллі Портер.

Графіки виходу 3-х сезонів серіалу "Поза"

Перший сезон "Пози" здобув кілька престижних нагород та номінацій, включаючи Золотий глобус. Другий сезон стартував 11 червня 2019 року, тоді ж телеканал FX продовжив серіал на третій сезон, який стартував у травні 2021 року.

Перший : 3 червня 2018 – 22 липня 2018;

: 3 червня 2018 – 22 липня 2018; Другий : 11 червня 2019 – 20 серпня 2020;

: 11 червня 2019 – 20 серпня 2020; Третій: 2 травня 2021 – 6 червня 2021.

Кількість епізодів: Перший та третій сезони мали по 8 серій, а другий – 10.



Емджей Родрігес у серіалі "Поза" / Фото Kinorium