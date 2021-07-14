Конкуренцію в номінації "Головна жіноча роль в драматичному серіалі" акторці склали:

  • Узо Адуба ("Пацієнти");
  • Олівія Колман ("Корона");
  • Емма Корінн ("Корона");
  • Елізабет Мосс ("Оповідь служниці");
  • Джерні Смоллетт ("Країна Лавкрафта").

До теми "Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце: оголосили номінантів на Еммі-2021


Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції

Що відомо про серіал "Поза"?

Американський драматичний музичний телесеріал. Прем'єра телешоу відбулася 3 червня 2018 року на каналі FX.

Творцями картини стали:

  • Раян Мерфі
  • Бред Фелчак
  • Стівен Кенелс.

За сюжетом події серіалу відбуваються наприкінці 1980-х років у Нью-Йорку і розповідають про суттєві соціальні та культурні зміни в Америці того часу.


Емджей Родрігес у серіалі "Поза" / Фото Kinorium

Серіал "Поза" 2021: дивіться трейлер третього сезону

Акторський склад

  • ЕмДжей Родрігес;
  • Домінік Джексон;
  • Індія Мур;
  • Енджел Бісмарк Куріел;
  • Біллі Портер.

Графіки виходу 3-х сезонів серіалу "Поза"

Перший сезон "Пози" здобув кілька престижних нагород та номінацій, включаючи Золотий глобус. Другий сезон стартував 11 червня 2019 року, тоді ж телеканал FX продовжив серіал на третій сезон, який стартував у травні 2021 року.

  • Перший: 3 червня 2018 – 22 липня 2018;
  • Другий: 11 червня 2019 – 20 серпня 2020;
  • Третій: 2 травня 2021 – 6 червня 2021.


Емджей Родрігес у серіалі "Поза" / Фото Kinorium