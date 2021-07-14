Конкуренцію в номінації "Головна жіноча роль в драматичному серіалі" акторці склали:
- Узо Адуба ("Пацієнти");
- Олівія Колман ("Корона");
- Емма Корінн ("Корона");
- Елізабет Мосс ("Оповідь служниці");
- Джерні Смоллетт ("Країна Лавкрафта").
До теми "Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце: оголосили номінантів на Еммі-2021
Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції
Що відомо про серіал "Поза"?
Американський драматичний музичний телесеріал. Прем'єра телешоу відбулася 3 червня 2018 року на каналі FX.
Творцями картини стали:
- Раян Мерфі
- Бред Фелчак
- Стівен Кенелс.
За сюжетом події серіалу відбуваються наприкінці 1980-х років у Нью-Йорку і розповідають про суттєві соціальні та культурні зміни в Америці того часу.
Емджей Родрігес у серіалі "Поза" / Фото Kinorium
Серіал "Поза" 2021: дивіться трейлер третього сезону
Акторський склад
- ЕмДжей Родрігес;
- Домінік Джексон;
- Індія Мур;
- Енджел Бісмарк Куріел;
- Біллі Портер.
Графіки виходу 3-х сезонів серіалу "Поза"
Перший сезон "Пози" здобув кілька престижних нагород та номінацій, включаючи Золотий глобус. Другий сезон стартував 11 червня 2019 року, тоді ж телеканал FX продовжив серіал на третій сезон, який стартував у травні 2021 року.
- Перший: 3 червня 2018 – 22 липня 2018;
- Другий: 11 червня 2019 – 20 серпня 2020;
- Третій: 2 травня 2021 – 6 червня 2021.
Емджей Родрігес у серіалі "Поза" / Фото Kinorium