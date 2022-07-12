Игра в кальмара, Эйфория, Озарк: назвали всех номинантов премии Эмми 2022

Уже совсем скоро, 12 сентября 2022 года в США состоится 74 церемония премии Эмми. Поэтому сегодня, 12 июля, представители награды назвали главных претендентов на победу. Все номинации смотрите дальше.

Номинантов премии Эмми объявляли два представителя Голливуда – режиссер Мелисса Фумеро и актер Джей Би Смув. Весь список номинантов начали оглашать в 18:30 (по киевскому времени). Эфир с момента объявления претендентов вы можете посмотреть здесь.

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Больше всего номинаций в 2022 году на Эмми собрал сериал "Наследие" производства HBO – 25 номинаций. Второе место по количеству претендентов занял "Тед Лассо" от NBC Sports – 20 номинаций, а также "Белый лотос" (HBO) – тоже 20 номинаций. Третье место по сериалу "Hacks" (HBO Max) – 17 номинаций. Что касается таких популярных кинолент, как "Эйфория", "Игра в кальмара", "Озарк", то они собрали по 16, 14 и 13 номинаций соответственно.

Номинанты Эмми 2022

Лучший драматический сериал

"Лучше позвоните Солу"

"Эйфория"

"Озарк"

"Разрыв"

"Игра в кальмара"

"Странные чудеса"

"Наследие"

"Желтые жилеты"

Лучший комедийный сериал

"Abbott Elementary""

"Барри"

"Уменьши свой энтузиазм"

"Hacks"

"Удивительная миссис Мэйзел"

"Убийства в одном здании"

"Тед Лассо"

"Чем мы занимаемся в тенях"

Лучшая актриса в драматическом сериале Джоди Комер, "Убивая Еву"

Лора Линны, "Озарк"

Мелани Лински, "Yellowjackets"

Сандра О., "Убивая Еву"

Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"

Зендея, "Эйфория" Лучший актер в драматическом сериале Джейсон Бейтман, "Озарк"

Брайан Кокс, "Наследие"

Ли Чон Че, "Игра в кальмара"

Боб Оденкерк, "Лучше позвоните Солу"

Адам Скотт, "Наследие"

Джереми Стронг, "Наследие" Лучшая актриса в комедийном сериале Рейчел Броснан, "Удивительная миссис Мэйзел"

Квинта Брансон, "Abbott Elementary"

Кейли Куоко, "Бортпроводница"

Эль Феннинг, "Большая"

Исса Рэй, "Insecure"

Джин Смарт, "Hacks" Лучший актер в комедийном сериале Дональд Гловер, "Атланта"

Билл Гайдер, "Барри"

Николас Голт, "Большая"

Стив Мартин, "Убийства в одном здании"

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" Лучшая актриса в минисериале или фильме Тони Коллетт, "The Staircase"

Джулия Гарнер, "Выдуманная Анна"

Лили Джеймс, "Pam & Tommy"

Сара Полсон, "Импичмент: Американская история преступлений"

Маргарет Квелли, "Горничная"

Аманда Сейфрід, "Выбывшая" Лучший актер в минисериале или фильме Колин Фёрт, "The Staircase"

Эндрю Гарфилд, "Under The Banner Of Heaven"

Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"

Майкл Китон, "Dopesick"

Химеш Патель, "Станция одиннадцать"

Себастьян Стэн, "Pam & Tommy" Лучший минисериал "Dopesick"

"Выбывшая"

"Выдуманная Анна"

"Pam & Tommy"

"Белый лотос" Лучший телевизионный фильм "Чип и Дейл — бурундучки-спасательницы"

"Ray Donovan: The Movie"

"Reno 911!: The Hunt For QAnon"

"Гарри Гафт"

"Zoey's Extraordinary Christmas" Премия Эмми (Primetime Emmy Award) – это главная престижная премия телевидения США, вручаемая жюри Американской телевизионной академии ежегодно. Первая церемония вручения прошла в 1949 году.

Другие списки номинантов смотрите на главном сайте премии Эмми.