Игра в кальмара, Эйфория, Озарк: назвали всех номинантов премии Эмми 2022
Уже совсем скоро, 12 сентября 2022 года в США состоится 74 церемония премии Эмми. Поэтому сегодня, 12 июля, представители награды назвали главных претендентов на победу. Все номинации смотрите дальше.
Номинантов премии Эмми объявляли два представителя Голливуда – режиссер Мелисса Фумеро и актер Джей Би Смув. Весь список номинантов начали оглашать в 18:30 (по киевскому времени). Эфир с момента объявления претендентов вы можете посмотреть здесь.
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Больше всего номинаций в 2022 году на Эмми собрал сериал "Наследие" производства HBO – 25 номинаций. Второе место по количеству претендентов занял "Тед Лассо" от NBC Sports – 20 номинаций, а также "Белый лотос" (HBO) – тоже 20 номинаций. Третье место по сериалу "Hacks" (HBO Max) – 17 номинаций. Что касается таких популярных кинолент, как "Эйфория", "Игра в кальмара", "Озарк", то они собрали по 16, 14 и 13 номинаций соответственно.
Номинанты Эмми 2022
Лучший драматический сериал
- "Лучше позвоните Солу"
- "Эйфория"
- "Озарк"
- "Разрыв"
- "Игра в кальмара"
- "Странные чудеса"
- "Наследие"
- "Желтые жилеты"
Лучший комедийный сериал
- "Abbott Elementary""
- "Барри"
- "Уменьши свой энтузиазм"
- "Hacks"
- "Удивительная миссис Мэйзел"
- "Убийства в одном здании"
- "Тед Лассо"
- "Чем мы занимаемся в тенях"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Джоди Комер, "Убивая Еву"
- Лора Линны, "Озарк"
- Мелани Лински, "Yellowjackets"
- Сандра О., "Убивая Еву"
- Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"
- Зендея, "Эйфория"
Лучший актер в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман, "Озарк"
- Брайан Кокс, "Наследие"
- Ли Чон Че, "Игра в кальмара"
- Боб Оденкерк, "Лучше позвоните Солу"
- Адам Скотт, "Наследие"
- Джереми Стронг, "Наследие"
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Рейчел Броснан, "Удивительная миссис Мэйзел"
- Квинта Брансон, "Abbott Elementary"
- Кейли Куоко, "Бортпроводница"
- Эль Феннинг, "Большая"
- Исса Рэй, "Insecure"
- Джин Смарт, "Hacks"
Лучший актер в комедийном сериале
- Дональд Гловер, "Атланта"
- Билл Гайдер, "Барри"
- Николас Голт, "Большая"
- Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
- Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
- Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"
Лучшая актриса в минисериале или фильме
- Тони Коллетт, "The Staircase"
- Джулия Гарнер, "Выдуманная Анна"
- Лили Джеймс, "Pam & Tommy"
- Сара Полсон, "Импичмент: Американская история преступлений"
- Маргарет Квелли, "Горничная"
- Аманда Сейфрід, "Выбывшая"
Лучший актер в минисериале или фильме
- Колин Фёрт, "The Staircase"
- Эндрю Гарфилд, "Under The Banner Of Heaven"
- Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"
- Майкл Китон, "Dopesick"
- Химеш Патель, "Станция одиннадцать"
- Себастьян Стэн, "Pam & Tommy"
Лучший минисериал
- "Dopesick"
- "Выбывшая"
- "Выдуманная Анна"
- "Pam & Tommy"
- "Белый лотос"
Лучший телевизионный фильм
- "Чип и Дейл — бурундучки-спасательницы"
- "Ray Donovan: The Movie"
- "Reno 911!: The Hunt For QAnon"
- "Гарри Гафт"
- "Zoey's Extraordinary Christmas"
Другие списки номинантов смотрите на главном сайте премии Эмми.