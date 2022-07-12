Номинантов премии Эмми объявляли два представителя Голливуда – режиссер Мелисса Фумеро и актер Джей Би Смув. Весь список номинантов начали оглашать в 18:30 (по киевскому времени). Эфир с момента объявления претендентов вы можете посмотреть здесь.

Важно В результате в Украине: премия Эмми отказалась рассматривать проекты из России

Больше всего номинаций в 2022 году на Эмми собрал сериал "Наследие" производства HBO – 25 номинаций. Второе место по количеству претендентов занял "Тед Лассо" от NBC Sports – 20 номинаций, а также "Белый лотос" (HBO) – тоже 20 номинаций. Третье место по сериалу "Hacks" (HBO Max) – 17 номинаций. Что касается таких популярных кинолент, как "Эйфория", "Игра в кальмара", "Озарк", то они собрали по 16, 14 и 13 номинаций соответственно.

Номинанты Эмми 2022

Лучший драматический сериал

  • "Лучше позвоните Солу"
  • "Эйфория"
  • "Озарк"
  • "Разрыв"
  • "Игра в кальмара"
  • "Странные чудеса"
  • "Наследие"
  • "Желтые жилеты"

Лучший комедийный сериал

  • "Abbott Elementary""
  • "Барри"
  • "Уменьши свой энтузиазм"
  • "Hacks"
  • "Удивительная миссис Мэйзел"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Тед Лассо"
  • "Чем мы занимаемся в тенях"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Джоди Комер, "Убивая Еву"
  • Лора Линны, "Озарк"
  • Мелани Лински, "Yellowjackets"
  • Сандра О., "Убивая Еву"
  • Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"
  • Зендея, "Эйфория"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман, "Озарк"
  • Брайан Кокс, "Наследие"
  • Ли Чон Че, "Игра в кальмара"
  • Боб Оденкерк, "Лучше позвоните Солу"
  • Адам Скотт, "Наследие"
  • Джереми Стронг, "Наследие"

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Рейчел Броснан, "Удивительная миссис Мэйзел"
  • Квинта Брансон, "Abbott Elementary"
  • Кейли Куоко, "Бортпроводница"
  • Эль Феннинг, "Большая"
  • Исса Рэй, "Insecure"
  • Джин Смарт, "Hacks"

Лучший актер в комедийном сериале

  • Дональд Гловер, "Атланта"
  • Билл Гайдер, "Барри"
  • Николас Голт, "Большая"
  • Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
  • Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
  • Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая актриса в минисериале или фильме

  • Тони Коллетт, "The Staircase"
  • Джулия Гарнер, "Выдуманная Анна"
  • Лили Джеймс, "Pam & Tommy"
  • Сара Полсон, "Импичмент: Американская история преступлений"
  • Маргарет Квелли, "Горничная"
  • Аманда Сейфрід, "Выбывшая"

Лучший актер в минисериале или фильме

  • Колин Фёрт, "The Staircase"
  • Эндрю Гарфилд, "Under The Banner Of Heaven"
  • Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"
  • Майкл Китон, "Dopesick"
  • Химеш Патель, "Станция одиннадцать"
  • Себастьян Стэн, "Pam & Tommy"

Лучший минисериал

  • "Dopesick"
  • "Выбывшая"
  • "Выдуманная Анна"
  • "Pam & Tommy"
  • "Белый лотос"

Лучший телевизионный фильм

  • "Чип и Дейл — бурундучки-спасательницы"
  • "Ray Donovan: The Movie"
  • "Reno 911!: The Hunt For QAnon"
  • "Гарри Гафт"
  • "Zoey's Extraordinary Christmas"

Другие списки номинантов смотрите на главном сайте премии Эмми.