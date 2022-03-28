Из конкурсной программы исключили программы, которые создавала либо российская компания, либо те, что разрабатывали для российских каналов или стримингов.
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Премия Эмми отказалась рассматривать проекты из России
В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году,
говорится в сообщении организаторов премии.
Кроме того, отметили, что недавно прекратили деятельность с российскими кинодеятелями и компаниями.
Напомним, если война не закончится в условиях, удовлетворяющих украинский народ, Каннский фестиваль не примет официальные российские делегации и не допустит присутствие кого-либо, связанного с российским правительством.