З конкурсної програми виключили програми, які створювала або російська компанія, або ті, що розробляли для російських каналів або стримінгів.

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Премія Еммі відмовилася розглядати проєкти з Росії

На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії ухвалив рішення виключити усі програми з Росії з конкурсу International Emmy Awards цього року,

– йдеться у повідомленні організаторів премії.

Крім цього, наголосили, що нещодавно припинили діяльність з російськими кінодіячами та компаніями.

Нагадаємо, якщо війна не закінчиться в умовах, які задовольнять український народ, Каннський фестиваль не прийме офіційні російські делегації та не допустить присутність будь-кого, пов'язаного з російським урядом.