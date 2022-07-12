Номінантів премії Еммі оголошували двоє представників Голлівуду – режисерка Мелісса Фумеро та актор Джей Бі Смув. Увесь список номінантів розпочали оголошувати о 18:30 (за київським часом). Ефір з моменту оголошення претендентів ви можете подивитись тут.

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Найбільше номінацій у 2022 році на Еммі зібрав серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25 номінацій. Друге місце за кількістю претендентів зайняв "Тед Лассо" від NBC Sports – 20 номінацій, а також "Білий лотос" (HBO) – теж 20 номінацій. Третє місце за серіалом "Hacks" (HBO Max) – 17 номінацій. Щодо таких популярних кінострічок, як "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк", то вони зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.

Номінанти Еммі 2022

Найкращий драматичний серіал

"Краще подзвоніть Солу"

"Ейфорія"

"Озарк"

"Розрив"

"Гра в кальмара"

"Дивні дива"

"Спадщина"

"Yellowjackets"

Найкращий комедійний серіал

"Abbott Elementary"

"Баррі"

"Зменш свій ентузіазм"

"Hacks"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Вбивства в одній будівлі"

"Тед Лассо"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкраща актриса в драматичному серіалі Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"

Лора Лінні, "Озарк"

Мелані Лінскі, "Yellowjackets"

Сандра О., "Вбиваючи Єву"

Різ Візерспун, "Ранкове шоу"

Зендея, "Ейфорія" Найкращий актор в драматичному серіалі Джейсон Бейтман, "Озарк"

Браян Кокс, "Спадщина"

Лі Чон Че, "Гра в кальмара"

Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"

Адам Скотт, "Спадщина"

Джеремі Стронг, "Спадщина" Найкраща актриса в комедійному серіалі Рейчел Броснан, "Дивовижна місіс Мейзел"

Квінта Брансон, "Abbott Elementary"

Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"

Ель Феннінг, "Велика"

Ісса Рей, "Insecure"

Джин Смарт, "Hacks" Найкращий актор в комедійному серіалі Дональд Гловер, "Атланта"

Білл Гайдер, "Баррі"

Ніколас Голт, "Велика"

Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"

Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі Тоні Коллетт, "The Staircase"

Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"

Лілі Джеймс, "Pam & Tommy"

Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"

Маргарет Квеллі, "Покоївка"

Аманда Сейфрід, "Вибула" Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі Колін Ферт, "The Staircase"

Ендрю Гарфілд, "Under The Banner Of Heaven"

Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"

Майкл Кітон, "Dopesick"

Хімеш Патель, "Станція одинадцять"

Себастіан Стен, "Pam & Tommy" Найкращий мінісеріал "Dopesick"

"Вибула"

"Вигадана Анна"

"Pam & Tommy"

"Білий лотос" Найкращий телевізійний фільм "Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички"

"Ray Donovan: The Movie"

"Reno 911!: The Hunt For QAnon"

"Гаррі Гафт"

"Zoey's Extraordinary Christmas" Премія Еммі (Primetime Emmy Award) – це головна престижна премія телебачення США, що вручається жюрі Американської телевізійної академії щорічно. Перша церемонія вручення відбулася у 1949 році.

Інші списки номінантів дивіться на головному сайті премії Еммі.