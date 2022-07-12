Номінантів премії Еммі оголошували двоє представників Голлівуду – режисерка Мелісса Фумеро та актор Джей Бі Смув. Увесь список номінантів розпочали оголошувати о 18:30 (за київським часом). Ефір з моменту оголошення претендентів ви можете подивитись тут.
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Найбільше номінацій у 2022 році на Еммі зібрав серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25 номінацій. Друге місце за кількістю претендентів зайняв "Тед Лассо" від NBC Sports – 20 номінацій, а також "Білий лотос" (HBO) – теж 20 номінацій. Третє місце за серіалом "Hacks" (HBO Max) – 17 номінацій. Щодо таких популярних кінострічок, як "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк", то вони зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.
Номінанти Еммі 2022
Найкращий драматичний серіал
- "Краще подзвоніть Солу"
- "Ейфорія"
- "Озарк"
- "Розрив"
- "Гра в кальмара"
- "Дивні дива"
- "Спадщина"
- "Yellowjackets"
Найкращий комедійний серіал
- "Abbott Elementary"
- "Баррі"
- "Зменш свій ентузіазм"
- "Hacks"
- "Дивовижна місіс Мейзел"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Тед Лассо"
- "Чим ми займаємося в тінях"
Найкраща актриса в драматичному серіалі
- Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"
- Лора Лінні, "Озарк"
- Мелані Лінскі, "Yellowjackets"
- Сандра О., "Вбиваючи Єву"
- Різ Візерспун, "Ранкове шоу"
- Зендея, "Ейфорія"
Найкращий актор в драматичному серіалі
- Джейсон Бейтман, "Озарк"
- Браян Кокс, "Спадщина"
- Лі Чон Че, "Гра в кальмара"
- Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"
- Адам Скотт, "Спадщина"
- Джеремі Стронг, "Спадщина"
Найкраща актриса в комедійному серіалі
- Рейчел Броснан, "Дивовижна місіс Мейзел"
- Квінта Брансон, "Abbott Elementary"
- Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"
- Ель Феннінг, "Велика"
- Ісса Рей, "Insecure"
- Джин Смарт, "Hacks"
Найкращий актор в комедійному серіалі
- Дональд Гловер, "Атланта"
- Білл Гайдер, "Баррі"
- Ніколас Голт, "Велика"
- Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"
- Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
- Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"
Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі
- Тоні Коллетт, "The Staircase"
- Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"
- Лілі Джеймс, "Pam & Tommy"
- Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"
- Маргарет Квеллі, "Покоївка"
- Аманда Сейфрід, "Вибула"
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі
- Колін Ферт, "The Staircase"
- Ендрю Гарфілд, "Under The Banner Of Heaven"
- Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"
- Майкл Кітон, "Dopesick"
- Хімеш Патель, "Станція одинадцять"
- Себастіан Стен, "Pam & Tommy"
Найкращий мінісеріал
- "Dopesick"
- "Вибула"
- "Вигадана Анна"
- "Pam & Tommy"
- "Білий лотос"
Найкращий телевізійний фільм
- "Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички"
- "Ray Donovan: The Movie"
- "Reno 911!: The Hunt For QAnon"
- "Гаррі Гафт"
- "Zoey's Extraordinary Christmas"
Інші списки номінантів дивіться на головному сайті премії Еммі.