Объявлены номинанты на премию Эмми – 2026: какой сериал стал лидером и установил рекорд

8 июля Американская телеакадемия объявила номинантов на 78-ю премию Эмми-2026, определив главные сериальные хиты года. Список претендентов этого года демонстрирует жесткую конкуренцию между громкими новинками и финальными сезонами признанных проектов.

Грандиозная церемония награждения состоится 14 сентября. Главным фаворитом премии этого года стал драматический сериал "Питт", возглавивший список с потрясающим результатом – 25 номинаций.

В то же время в комедийном сегменте абсолютным рекордсменом оказался финальный сезон популярного шоу "Хитрости". Он претендует сразу на 24 награды.

Высокие оценки кинокритиков также получил новый амбициозный проект от стриминговой платформы Apple TV+ "Бухта вдов", который в своем дебютном сезоне завоевал 19 номинаций. Кроме того, в список основных претендентов на престижные статуэтки традиционно вошли уже знакомые зрителям телехиты: кулинарная драма "Медведь", шпионский детектив "Медленные лошади" и политический триллер "Дипломатка".

Номинанты на премию "Эмми" – 2026

Лучший драматический сериал

"Дипломатка"

"Позолоченный век"

"Рыцарь семи королевств"

"Рай"

"Питт"

"Медленные лошади"

"Друзья и соседи"

Лучший комедийный сериал

"Начальная школа Эбботт"

"Медведь"

"У Марго проблемы с деньгами"

"Никто этого не хочет"

"Убийства в одном здании"

"Истинная терапия"

"Бухта вдов"

"Хитрости"

Лучший мини-сериал

"Все ее вина"

"Зверь во мне"

"Ссора"

"ВДС Сент-Луис"

"История любви"

Лучший актер драматического сериала

Стерлинг К. Браун – "Рай"

Гэри Олдман – "Медленные лошади"

Марк Руффало – "Task"

Руфус Сьюэлл – "Дипломатка"

Ноа Уайли – "Питт"

Лучший актер комедийного сериала

Ягья Абдул-Матин II – "Чудо-человек"

Стив Карелл – "Петух"

Мэтью Рис – "Бухта вдов"

Джейсон Сигел – "Правдивая терапия"

Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"

Лучшая актриса драматического сериала

Кэрри Кун – "Позолоченный век"

Чейз Инфинити – "Завещания"

Кэри Расселл – "Дипломатка"

Рэй Сигорн – "Одна из многих"

Зендея – "Эйфория"

Лучшая актриса комедийного сериала

Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"

Айо Эдебири – "Медведь"

Эль Фаннинг – "У Марго проблемы с деньгами"

Лиза Кудроу – "Возвращение"

Джин Смарт – "Хитрости"

Лучший актер мини-сериала или телефильма

Риз Ахмед – Fate

Джейсон Бейтман – "Черный кролик"

Чарли Ганнем – Monster: The Ed Gein Story

Оскар Айзек – "Ссора"

Мэтью Рис – "Зверь во мне"

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Клэр Дэйнс – "Зверь во мне"

Салли Филд – "Необычайно умные создания"

Кэри Маллиган – "Ссора"

Сара Пиджен – "Любовная история"

Сара Снук – "Все ее вина"

Объявление номинантов на премию "Эмми" – 2026: смотрите видео онлайн

И это еще не все номинанты. Полный список можно прочитать по ссылке.

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