Объявлены номинанты на премию Эмми – 2026: какой сериал стал лидером и установил рекорд
8 июля Американская телеакадемия объявила номинантов на 78-ю премию Эмми-2026, определив главные сериальные хиты года. Список претендентов этого года демонстрирует жесткую конкуренцию между громкими новинками и финальными сезонами признанных проектов.
Грандиозная церемония награждения состоится 14 сентября. Главным фаворитом премии этого года стал драматический сериал "Питт", возглавивший список с потрясающим результатом – 25 номинаций.
В то же время в комедийном сегменте абсолютным рекордсменом оказался финальный сезон популярного шоу "Хитрости". Он претендует сразу на 24 награды.
Высокие оценки кинокритиков также получил новый амбициозный проект от стриминговой платформы Apple TV+ "Бухта вдов", который в своем дебютном сезоне завоевал 19 номинаций. Кроме того, в список основных претендентов на престижные статуэтки традиционно вошли уже знакомые зрителям телехиты: кулинарная драма "Медведь", шпионский детектив "Медленные лошади" и политический триллер "Дипломатка".
Номинанты на премию "Эмми" – 2026
Лучший драматический сериал
- "Дипломатка"
- "Позолоченный век"
- "Рыцарь семи королевств"
- "Рай"
- "Питт"
- "Медленные лошади"
- "Друзья и соседи"
Лучший комедийный сериал
- "Начальная школа Эбботт"
- "Медведь"
- "У Марго проблемы с деньгами"
- "Никто этого не хочет"
- "Убийства в одном здании"
- "Истинная терапия"
- "Бухта вдов"
- "Хитрости"
Лучший мини-сериал
- "Все ее вина"
- "Зверь во мне"
- "Ссора"
- "ВДС Сент-Луис"
- "История любви"
Лучший актер драматического сериала
- Стерлинг К. Браун – "Рай"
- Гэри Олдман – "Медленные лошади"
- Марк Руффало – "Task"
- Руфус Сьюэлл – "Дипломатка"
- Ноа Уайли – "Питт"
Лучший актер комедийного сериала
- Ягья Абдул-Матин II – "Чудо-человек"
- Стив Карелл – "Петух"
- Мэтью Рис – "Бухта вдов"
- Джейсон Сигел – "Правдивая терапия"
- Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"
Лучшая актриса драматического сериала
- Кэрри Кун – "Позолоченный век"
- Чейз Инфинити – "Завещания"
- Кэри Расселл – "Дипломатка"
- Рэй Сигорн – "Одна из многих"
- Зендея – "Эйфория"
Лучшая актриса комедийного сериала
- Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"
- Айо Эдебири – "Медведь"
- Эль Фаннинг – "У Марго проблемы с деньгами"
- Лиза Кудроу – "Возвращение"
- Джин Смарт – "Хитрости"
Лучший актер мини-сериала или телефильма
- Риз Ахмед – Fate
- Джейсон Бейтман – "Черный кролик"
- Чарли Ганнем – Monster: The Ed Gein Story
- Оскар Айзек – "Ссора"
- Мэтью Рис – "Зверь во мне"
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Клэр Дэйнс – "Зверь во мне"
- Салли Филд – "Необычайно умные создания"
- Кэри Маллиган – "Ссора"
- Сара Пиджен – "Любовная история"
- Сара Снук – "Все ее вина"
Объявление номинантов на премию "Эмми" – 2026: смотрите видео онлайн
И это еще не все номинанты. Полный список можно прочитать по ссылке.
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