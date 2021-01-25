Больше 8 лет прошло с премьеры фильма "Отверженные". На днях исполнительница главной роли Энн Хэтэуэй рассказала, какие последствия для нее имели эти съемки и как критика от хейтеров помогла ей.

Источник: The Sun

Именно лента "Отверженные" принесла Энн Хэтэуэй престижную награду Оскар. В фильме актриса сыграла Фантину, а потому вынуждена была остричь свои волосы и потерять 11 килограммов веса. Как вспоминает Энн Хэтэуэй, в одном из интервью она рассказала, что ела одну овсянку, чтобы "выглядеть как мертвец". Эти слова возмутили людей, которые засыпали актрису гневными сообщениями. Хейтерство пошло на пользу Энн Хэтэуэй.

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"Я не хочу копаться в прошлом, но тогда люди набросились на меня в комментариях и ненавидели меня. Все это выглядело очень серьезно. Но лично мне это пошло на пользу. Это может придать сил. Так что, я бы сказала: когда случается что-то плохое, не бойтесь этого, просто продолжайте жить дальше, двигайтесь дальше", – рассказала Энн Хэтэуэй.



Энн Хэтэуэй сменила имидж для съемок "Отверженных" / Фото Vanity Fair

Опыт беспощадной критики в сети помог актрисе и в карьере. Теперь Энн Хэтэуэй не воспринимает какие-то неудачи слишком эмоционально.

Вам кажется, что вы можете умереть от стыда и от смущения, но на самом деле это не так,

– добавила она.

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"Отверженные": коротко о фильме

Фильм "Отверженные" стал экранизацией одноименного романа Виктора Гюго. Все события происходят во Франции в начале XIX века, когда страну охватила революция. Каторжник Жан Вальжан убегает из-под стражи, а на его поиски отправляется сам инспектор Жавер, для которого дело становится личным достижением. Преследование длится годами, а в жизни главного героя появляется новый смысл – защитить дочь погибшей Фантины.

Главные роли в ленте исполнили:

Хью Джекман – Жан Вальжан

Энн Хэтэуэй – Фантина

Рассел Кроу – инспектор Жавер

Аманда Сейфрид – Козетта

"Отверженные": смотрите трейлер

Новая лента Энн Хэтэуэй

Не оставила без внимания актриса и вопросы о новом фильме "Локдаун", премьера которого состоится 5 марта 2021 года. По словам Энн Хэтэуэй, съемки продолжались во время карантина, поэтому эмоционально было сложно находиться на съемочной площадке. Однако соблюдение мер безопасности помогло ей отснять этот проект.

Было страшно снимать маску каждый день, и поэтому я действительно оценила, что члены съемочной группы не снимали ее, даже когда съемки переходили в жаркие павильоны. Их профессионализм помог мне, и я была им невероятно благодарна,

– рассказала Энн Хэтэуэй.

Лента "Локдаун" расскажет о паре, которая задумала дерзкое ограбление во время вспышки коронавируса. Когда медицинские маски становятся неотъемлемым аксессуаром, Линда и Пакстон решают обокрасть ювелирный магазин. Что же из этого получится – зрители увидят уже в марте 2021 года.

"Локдаун": смотрите трейлер