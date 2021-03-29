Сразу 2 серии "Губки Боба" исчезли из каталога Paramount +. Причиной для этого стал противоречивый смысл, который мог оскорбить зрителей.

Речь идет о серии Mid-Life Crustacean и Snail Race, представленные в сети в 2003 и 2018 годах. Представители Paramount+ уже прокомментировали ситуацию, объяснив, что спорные эпизоды обнаружили во время пересмотра стандартов контента.

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"Во время просмотра стандартов мы обнаружили, что некоторые фрагменты сюжета не подходят для детей", – пояснили представители компании.

Что известно об изъятых эпизоды "Губки Боба"

Серия Mid-Life Crustacean появилась в 3 сезоне мультсериала. По сюжету, мистер Крабс переживает кризис среднего возраста. Из-за скуки он стал больше времени проводить с главным героями сериала – Губкой Бобом и Патриком. Вместе с ними Крабс пробрался в дом своей матери и покопался в ее нижнем белье. Именно поэтому эпизод решили убрать с сайта стриминговой платформы.



Спорные эпизоды "Губки Боба" / Фото IGN

В то же время в 12 сезоне "Губки Боба" появился еще более противоречивый эпизод. Речь шла о Snail Race, где Бикини Боттом закрывают на карантин. В городе бурлит "молюсков грипп", который распространился через "Красти Краб". Уже в самоизоляции герои мультсериала становятся агрессивными. По мнению представителей Nickelodeon, в условиях пандемии коронавируса такой эпизод "Губки Боба" может оскорбить зрителей.



Два эпизода "Губки Боба" удалили из стримингових платформ / Фото IGN