8 интересных фактов об актрисе Эшли Парк, известной по сериалу "Эмили в Париже"

С 6 июля в украинском прокате стартует голливудская комедия "Check-in в беду", главную роль в которой играет актриса Эшли Парк. Это ее первая главная роль, хотя Парк приобрела мировую известность после шоу "Эмили в Париже".

О самой Эшли известно очень мало, а ей есть что рассказать! 24 Канал вместе с кинокомпанией Adastra Cinema раскрывает некоторые секреты актрисы, танцовщицы и певицы Эшли Парк!

Смотрите также 5 украинских фильмов, которые вы обязательно должны увидеть этим летом

8 интересных фактов об актрисе Эшли Парк

Творческий ребенок

Маленькая Эшли была очень одаренным ребенком! Когда ей было всего 3 года, родители отвели ее на танце – потому что увидели, что их дочь начинает танцевать, как звучит музыка. В 5 лет Эшли начала заниматься игрой на пианино.

Обычно дети стесняются выступать на публике – но это не об Эшли! Мать отвела дочь в общественный детский театр Энн-Арбора – там началась карьера Эшли как певицы.

Эшли Парк в детстве / WikiBio

Семья

Эшли родилась в семье Эндрю и Сары Парков, имеющих корейские корни, у нее есть младшая сестра Одри. Также Парк – троюродная кузина актера Джастина Хонки Мина, сыгравшего в популярном супергеройском сериале "Академия "Амбрелла".

Семья Эшли Парк / Коллаж 24 Канала

Страшная болезнь

В 15 лет юной красавице диагностировали страшное заболевание – острый миелоидный лейкоз. Девушка 8 месяцев провела в одной из больниц Нью-Йорка, где принимала курс химиотерапии.

"Эта болезнь перевернула меня и мои представления о мире – я стала другим человеком. В то время я сказала себе: "Обязательно добьюсь того, чего хочу, просто сделаю это". И у меня все получилось. Сейчас мне много приходится работать, а это нагрузка на организм, однако я научилась относиться к своему телу как к сложному инструменту, который требует ответственности, заботы и уважения", – рассказала актриса.



Эшли Парк не теряла оптимизма во время болезни / Фото из твиттера актрисы

Интересно Антонина Хижняк восхищала сеть редким фото в свои 9 месяцев: "Таким теплом веет от него"

Театр

Именно в Нью-Йорке, где она проходила лечение от онкологии, она впервые попала на Бродвей. То, что она увидела на сцене, перевернуло ее – и юная Эшли дала себе слово, как только поправится, непременно станет актрисой.

Именно театр стал моим спасением. Когда я одевала на себя парик и хоть на время становилась другим человеком со своей историей – забывала обо всем, даже о своей болезни,

– позже рассказывала Эшли.

Эшли Парк / Фото с инстаграма актрисы

О личной жизни

Эшли – веселая девушка, которая выкладывает свои забавные фото (только посмотрите инстаграм актрисы), но тщательно скрывает личную жизнь.

Однако ей приписывают кучу романов с известными мужчинами. Светские сплетники писали, что в 2018 году она встречалась с актером Конрадом Рикаморой, коллегой из бродвейского спектакля "Король и я", – в сеть попали их общие фото, но Эшли назвала это выдумкой. Затем писали о ее тайном романе с Заком Адкинсом, сама актриса не опровергала и не подтверждала эти сообщения.

В течение 2019 красавицу замечали с музыкантом Бенджамином Тайлером Куком – эти двое выходили вместе на некоторые красные дорожки. Но Парк тоже не комментировала свои отношения. Что сейчас в личной жизни звезды – неизвестно.

Бродвейские успехи

В начале 2014 года Парк работала в мюзикле "Mamma Mia!", это была ее первая заметная роль. Затем Эшли была главной солисткой музыкальных номеров в спектакле "Король и я", за что получила номинацию на "Грэмми". За роль Гретхена Винерса в мюзикле "Плохие девушки" Парк была номинирована на премию "Тони".

Эшли Парк в спектакле "Король и я" / NA YOUNG JEON

Не упустите 5 лучших летних турецких сериалов, которые вам понравятся

Активная жизнь

Девушка много двигается и обожает спорт: занимается воркаутом и пилатесом, а раньше также йогой, сайклингом. Актриса призналась, что иногда невозможно совместить регулярные занятия спортом с графиком съемок.

"Я чувствую себя гораздо сильнее после тренировки, и это мотивирует меня. Поэтому, когда нет времени, я просто могу выйти на утреннюю пробежку или танцую вечером", – рассказала она.

Эшли Парк / Фото с инстаграма актрисы

"Check-in в беду": первая главная роль

Эшли снималась в кино и телесериалах, но первой ее заметной работой стала роль в шоу Netflix "Эмили в Париже". Она играет Минди Чен, подружку главной героини – и эта роль принесла актрисе и популярность, и зрительскую любовь.

Очень скоро увидим Эшли в главной роли комедии "Check-in в передряге": ее героиня Одри вместе со своими подружками попадает во множество неприятностей. "Десятилетие или больше своей карьеры я была очень счастлива играть персонажей второго плана. И впоследствии ты привыкаешь не быть ведущей в своей собственной истории. Но у меня случился замечательный опыт, когда я действительно почувствовала себя звездой, сыграв свою первую главную роль".

"Check-in в беду": смотрите трейлер к новому фильму