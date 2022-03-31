В эфире "ТСН" Иванна Сахно рассказала о реакции киноиндустрии на войну. По ее словам, на Оскаре несправедливо умолчали виновника войны в Украине, то есть Россию, и посвятили этой теме всего несколько минут.

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Индивидуально художники правильно реагируют и помогают. Есть сила в каждом отдельности, которая делает нас единым целым. На счет таких мер, как, например, Оскар… Бог им судья. Они сказали, что Украина страдает, но они не сказали, откуда летят пули. Это их грех, им с этим жить,

– говорит звезда.

Она добавила, что остается только догадываться, почему организаторы Оскара высказались именно так. Одной из причин может стать страх.

"Мне кажется, что для мира не меньшим испытанием, чем наша боль, есть их страх. Этот страх не был пройден во Второй мировой войне, поэтому мир должен набраться мужества и не бояться сейчас. По-моему, это самое страх", – думает Иванна Сахно.