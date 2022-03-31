В ефірі "ТСН" Іванна Сахно розповіла про реакцію кіноіндустрії на війну. За її словами, на Оскарі несправедливо замовчали винуватця війни в Україні, тобто Росію, і присвятили цій темі всього кілька хвилин.

До слова Голлівуду ні до кого в принципі, – член Гільдії продюсерів США про підтримку України на Оскарі

Індивідуально киномитці правильно реагують та допомагають. Є сила в кожному окремо, яка робить нас єдиним цілим. На рахунок таких заходів, як, наприклад, Оскар… Бог їм суддя. Вони сказали, що Україна страждає, але вони не сказали звідки летять кулі. Це їхній гріх, їм з цим жити,

– каже зірка.

Вона додала, що залишається тільки здогадуватися, чому організатори Оскара висловилися саме так. Однією з причин може бути страх.

"Мені здається, що для світу не меншим випробуванням ніж наш біль, є їхній страх. Цей страх не був пройдений у Другій світовій війні, тому світ має набратися мужності і не боятись зараз. На мою думку, це саме страх", – думає Іванна Сахно.

Зараз рідні дівчини залишаються в Україні: тато – в Києві, який допомагає вивозити дітей з міста на захід України, одна бабуся – в Карпатах, інша – в Криму.