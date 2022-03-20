Это паразит, шовинист и малоросс на теле украинской культуры, – Нариман Алиев о Лознице

Украинский кинорежиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев прокомментировал ситуацию с Лозницей. Он опубликовал пост в Фейсбуке, где назвал режиссера паразитом и шовинистом.

Во время интервью для французского издания Libération по поводу бойкота русской культуры во время войны России против Украины, Нариман Алиев высказался о ситуации, сложившейся вокруг режиссера Сергея Лозницы.

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Нариман Алиев о Сергее Лознице

Лозница – это самый обычный паразит на теле украинской культуры и шовинист, который не имеет права говорить от имени Украины,

– пояснил Нариман Алиев.

По его словам, Лозница считает, что Украина появилась только после распада Советского Союза, но при этом именно украинцы – по его логике, граждане страны, которой не существует, – виновны в трагедии в Бабьем Яру. "То, что украинского языка, по его мнению, не существует, он мне говорил лично. Лозницу очень возмутил закон о языке", – вспомнил режиссер.

Алиев рассказал, что есть много случаев, где Лозница вела себя как обычный малоросс, отравленный российской пропагандой.

Я не хочу, чтобы человек, который сам себя никогда не считал представителем украинской культуры, не считал себя украинцем, не живет в Украине, а главное не признает субъектность Украины, высказывался от имени украинской культуры,

– дополнил он.

Также режиссер в своем сообщении вспомнил: "Когда Украинская Киноакадемия исключила Лозницу из своих рядов за участие его лент на фестивале российского кино во Франции под названием "Между Львовом и Уралом" и просит не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы, он назвал "нацистами" "представителей украинской киноакадемии".

Нет ничего более приятного, чем когда малоросс называет тебя "нацистом". Это только подтверждает правильность твоих действий и решений, а также разоблачает его позицию и мировоззрение,

– сказал Алиев.

Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии

В Украинской киноакадемии отметили, что Сергей Лозница неоднократно отмечал, что считает себя космополитом. Позиция режиссера не изменилась после начала войны, которую Россия развязала в Украине 24 февраля.

"Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость", – отметили в киноакадемии.

В конце концов, киноакадемия обратилась к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы.

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Полный текст сообщения Наримана Алиева в фейсбуке:

"Более недели назад, меня попросили дать комментарий по поводу бойкота русской культуры во время военной агрессии России для французского издания Libération. Я был удивлен, что потребность и причину такого бойкота вообще нужно объяснять. Но еще больше я удивился, что на протяжении нашего разговора интервьюерша​ постоянно ссылалась на слова Сергея Лозницы как "украинского" режиссера, выступившего против этого бойкота.

То есть мне постоянно приходилось этим словам овладевать. Я объяснял, что Лозница – это самый обычный паразит на теле украинской культуры и шовинист, который не имеет права говорить от имени Украины. Он считает, что Украина появилась только после распада Советского Союза, но при этом именно украинцы – по его логике, граждане страны, которой не существует – виновны в трагедии в Бабьем Яру. То, что украинского языка, по его мнению, не существует, он мне говорил лично. Лозницу очень возмутил закон о языке.

Есть еще много случаев, где он проявлял себя как самый обычный малоросс, наполненный нарративами русской пропаганды. Я не хочу, чтобы человек, который сам себя никогда не считал представителем украинской культуры, не считал себя украинцем, не живет в Украине, а главное не признает субъектность Украины, высказывался от имени украинской культуры.

Когда Украинская Киноакадемия исключила Лозницу из своих рядов за участие его фильмов на фестивале российского кино во Франции под названием "Между Львовом и Уралом" и просит не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы, он назвал "нацистами" представителей украинской киноакадемии. Нет ничего более приятного, чем когда малоросс называет тебя "нацистом". Это только подтверждает правильность твоих действий и решений, а также разоблачает его позицию и мировоззрение.

То, что мы наблюдаем сегодня с Лозницей – это разоблачение лица, привыкшего сидеть на нескольких стульях одновременно. И всегда она действует только в личных интересах. Как только в Украине ему перестанут давать деньги, все увидят его настоящую лицемерную фигуру.

И наконец: Сергей Лозница написал, что он все равно останется украинским режиссером. Так вот, он навсегда останется "укрАиским" режиссером – режиссером вымышленной страны, являющейся периферией где-то на россии".