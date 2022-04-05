"Это уроды, вызывающие отвращение и ненависть": Ада Роговцева о российских оккупантов
Источник:ютуб 5 канала
Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева уверена, что зверства, которые совершили российские оккупанты на нашей земле, никто никогда не простит. Как считает артистка, мы должны преодолеть страх, но не ненависть к ним.
Актриса заявила в эфире 5 канала, что российская армия вызывает только отвращение и ненависть. Она ворует, уносит и убивает мирных людей. Оставляет за собой только смерть.
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Россиянам никто не простит зверства, – Роговцева
По словам народной артистки, мы должны преодолеть страх, но ненависть – не стоит. "Проклинать – грех, но не проклинать оккупантов невозможно", – сказала она.
Мы все проклинаем каждого, кто поднял руку на украинца, сбрасывает бомбы, нажимает кнопку пуска ракеты и расстреливает наших людей. Так действуют звери и ублюдки, а не люди,
– подчеркнула Роговцева.
Несмотря на это, актриса отметила, что устала от войны. По ее словам, люди изнурены необычным общением, некомфортным существованием и оторванностью от дома. Ада Роговцева все равно призвала украинский народ быть милосердными и терпеливыми друг к другу.
Украинцы всегда были интеллигентной нацией, и мы доказываем это. Будьте благодарны и вежливы с теми, кто помогает украинской армии,
– подчеркнула Роговцева.
Кроме того, она дополнила, что в России никогда не было интеллигенции, сейчас идет борьба между добром и злом. Но господство злобы не сможет никогда победить.
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