Эта песня – результат уникальной творческой коллаборации лидеров фестивальной, музыкальной и киноиндустрий. Об этом сообщают дистрибьюторы фильма FILM.UA Distribution и Киномания.

Интересно Atlas Weekend и FILM.UA Group работают над комедией "Лучшие выходные": что известно о фильме

Вечером в воскресенье все исполнители трека собрались на главной сцене фестиваля, чтобы принять участие в съемке кино – ведь выступление звезд и сама песня является частью сюжета фильма и его неожиданного финала в частности. И пока исполнители зажигали фестиваль, актеры и съемочная группа – а это 80 человек – работали, чтобы заснять это невероятное выступление.

"Такого в Украине еще действительно не было – вплести концерт в киносюжет, собрать артистов номер один в стране и во время их выступления снять материалы для будущего фильма, не имея шансов на ошибку. У нас было ограниченное время и реальная массовка: без дублей и фальши мы сделали нечто уникальное! Кино вдохновляет музыку, музыка вдохновляет кино: после тяжелого рока пандемии наша коллаборация – как символ возрождения креативной индустрии", – рассказывает продюсер ленты Анна Елисеева.



Фото звезд на Atlas Weekend / фото FILM.UA Distribution

Музыкальным идеологом и саунд-продюсером и песни, и фильма "Лучшие выходные" является The Maneken (Евгений Филатов). А артисты разных жанров – хип-хопа, рока, электронной и поп-музыки, объединяясь, будто иллюстрируют идею фильма: чтобы произошло что-то крутое и новое, надо сделать что-то неожиданное и выйти за рамки привычного.

"Лучшие выходные" станут третьей полнометражной картиной, где я выступаю как композитор. Для этого фильма я не только пишу прикладную музыку, но и продюсирую композицию, в записи которой участвуют Alyona Alyona, ONUKA, Артем Пивоваров и The Hardkiss. Наконец, песня будет не только саундтреком к ленте, но и гимном Atlas Weekend", – прокомментировал Евгений Филатов.

"Идея записать гимн для Atlas Weekend появилась уже давно, это было в воздухе. Фестиваль большой, и такой песни ему не хватало. И когда появилось предложение от создателей фильма совместить гимн фестиваля и саундтрек к фильму, все сошлось. Очень классная компания артистов, исполнивших этот гимн вместе – это все мои друзья, хорошие знакомые, поэтому нам было очень легко найти общий язык. Создавалась песня вместе – основу написал The Maneken, затем каждый будто бусинки нанизал свои идеи и мелодии, и теперь имеем такую ​​интересную коллаборацию. Конечно, интересны были съемки самого фильма, в которых мы приняли участие после нашего концерта. Это новые для меня ощущения, я впервые снималась в художественном фильме. Могу сказать, что профессия актера очень сложная, мы разошлись где-то в три ночи, но на позитиве. Интересно будет посмотреть на экране результаты", – отметила Юлия Санина.



Юлия Санина на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

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"Очень приятно, что люди после выступления группы The Hardkiss не разошлись и остались для того, чтобы стать одним целым со съемочным процессом, с этим большим событием. Люди помогали нам создать атмосферу кача, огромного кайфа от музыки. Мне кажется, что все артисты, которые вышли вчера на сцену, приятно удивили людей своим треком и тем, что вообще происходило на сцене. Это был настоящий перформанс", – описывает свои эмоции Alyona Alyona.



Alyona Alyona на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

Как правило, я практически никогда не участвую в историях, связанных с созданием совместных треков,

– говорит Onuka.

Но на предложение стать частью коллаборации, целью которой была запись песни для фильма – Onuka согласилась по нескольким причинам:

Мне понравилась идея , что моя партия свирели станет своеобразным лейтмотивом трека.

, что моя партия свирели станет своеобразным лейтмотивом трека. К тому же я восхищаюсь творчеством тех артистов , которые приняли участие в треке. Для меня лично они – наиболее яркие артисты новой украинской музыки.

, которые приняли участие в треке. Для меня лично они – наиболее яркие артисты новой украинской музыки. И поскольку музыку написал Евгений Филатов, я решила поступиться своими правилами, довериться судьбе и принять участие в этом действе. В такой компании это было интересно и почетно.



ONUKA​ на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

4 стихии, 4 различные стили и 4 представителя новой волны украинской музыки объединились для того, чтобы подарить ленте "Лучшие выходные" и фестивалю симбиоз эмоций и энергии, объединяя все в одну историю. Включаю "режим ожидания"!

– говорит Артем Пивоваров.



Артем Пивоваров ​на Atlas Weekend / Фото FILM.UA Distribution

"Представить саундтрек к фильму на фестивале было крутой идеей – все были в восторге от этого сюрприза. А мы услышали, как песня звучит под открытым небом. Я считаю, что это невероятная коллаборация, которая не только станет отличным саундтреком к фильму, но и официальным гимном Atlas Weekend на многие годы!", – делится впечатлениями продюсер Дмитрий Сидоренко.

Сейчас работа над комедией продолжается, в частности, на фестивале Atlas Weekend снимались материалы, которые войдут в будущий фильма.

Премьера "Лучших выходных" запланирована на 2022 год.