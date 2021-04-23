Многие киноманы представляют, что ожидания на церемонию Оскар для номинантов – это замечательные приемы и избрание роскошных платьев. Но 73-летняя актриса Юн Ю Джун, которая претендует на награду с фильмом "Минари", развеяла эти мифы.

Актриса призналась, что на самом деле номинация на премию Оскар для нее – огромная ответственность. Ведь если Юн Ю Джун победит – станет первой южнокорейской актрисой, получившей премию в номинации "Лучшая актриса второго плана". Поэтому 73-летняя номинантка Оскара-2021 от предстоящей церемонии чувствует только стресс.

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Это стресс. Я чувствую, что соревнуюсь за свою страну. Это как Олимпиада. Я не верю в конкуренцию, особенно если сравнивать актерское мастерство между собой. В то же время быть номинантом для меня – это уже как я получила награду,

– прокомментировала Юн Ю Джун.

Известно, что вместе со звездой "Минари" Юн Ю Джун за победу поборются актрисы:

Мария Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Сельская элегия")

Оливия Колман ("Отец")

Аманда Сейфред ("Манк")

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Съемки "Минари": почему актриса хотела отказаться от роли

Фильм "Минари", который может принести Юн Ю Джун первый Оскар, мог быть незавершенным проектом для актрисы. Все съемки ленты проходили в Оклахоме, куда 73-летняя женщина прилетела перед стартом работы. Климат для Юн Ю Джун был настолько жарким, что она хотела отказаться и расторгнуть контракт на съемки.

Было жарко и влажно. Мне было интересно, как я собираюсь выживать при такой погоде. Я подумала, что приняла неправильное решение и все это было ошибкой. Хотела сесть в самолет и вернуться в Корею,

– вспоминала Юн Ю Джун.

Но сюжет "Минари" настолько понравился актрисе, что она не смогла покинуть ленту. Кроме этого, вся съемочная команда была очень дружественной, а для главных актеров фильма Юн Ю Джун готовила ужин. Это все помогло актрисе забыть обо всех трудностях на съемках.

"Минари": коротко о фильме

Лента "Минари" будет бороться за Оскар-2021 сразу в 6 номинациях. Фильм расскажет о семье Ли, которая переезжает из Калифорнии в Арканзас. Там глава семьи Джейкоб будет пытаться построить фермерский бизнес, выращивая овощи, популярные в Корее. Однако дела не идут так, как планировал себе главный герой, а семье придется пережить много трудностей.

Название фильма является очень символическим, ведь минари – растение, которое может привыкнуть к любой среды. Так и семья Ли будет делать все, чтоб прижиться в США.