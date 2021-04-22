В ожидании 93 церемонии награждения Оскар-2021, которая отгремит в ночь на 26 апреля, предлагаем вспомнить тех актеров, которые уже получили золотые статуэтки. Пройдите тест, чтобы проверить свои знания об обладателях Оскара.

Уверены, что каждый актер мечтает когда-нибудь стать на сцене Dolby Theatre с Оскаром в руке и произнести свою триумфальную речь. Ежегодно представители Голливуда упорно работают, чтобы осуществить эту мечту. Но, оказывается, не все топовые актеры, даже знаменитые на весь мир, могут похвастаться наградой.

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Перед 93 церемонией вручения Оскар предлагаем проверить свои знания, то ли интуицию, и угадать, какие представители Голливуда имеют золотые статуэтки. Мы подобрали к тесту мировых звезд, которых знает каждый любитель кино.