Ежемесячно количество сериалов на стримингових платформах неуклонно растет. Проверьте свои знания о самых громких новинках, пройдя тест для настоящих киноманов.

Всего за несколько месяцев сеть всколыхнули новые многосерийного проекты. "Ход королевы", "Люпен", "Бриджертон", "Кларисса", "Эмили в Париже" – кажется, об этих сериалы говорил весь мир.

Интересно Насколько хорошо вы знаете фильмы Квентина Тарантино: пройти тест

Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете новые проекты. Попробуйте узнать сериал по фото главной звезды или описанию! А чтобы все было честно, мы подобрали только те проекты, которые уже появились в сети за последний год.