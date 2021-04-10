Угадайте новый сериал: тест, который пройдут настоящие киноманы
Ежемесячно количество сериалов на стримингових платформах неуклонно растет. Проверьте свои знания о самых громких новинках, пройдя тест для настоящих киноманов.
Источник:24 канал
Всего за несколько месяцев сеть всколыхнули новые многосерийного проекты. "Ход королевы", "Люпен", "Бриджертон", "Кларисса", "Эмили в Париже" – кажется, об этих сериалы говорил весь мир.
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Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете новые проекты. Попробуйте узнать сериал по фото главной звезды или описанию! А чтобы все было честно, мы подобрали только те проекты, которые уже появились в сети за последний год.
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