Щомісяця кількість серіалів на стрімінгових платформах невпинно зростає. Перевірте свої знання про найгучніші новинки, пройшовши тест для справжніх кіноманів.

Всього за кілька місяців мережу сколихнули нові кількасерійні проєкти. "Хід королеви", "Люпен", "Бріджертони", "Клариса", "Емілі в Парижі" – здається, про ці серіали говорив весь світ.

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Ми пропонуємо перевірити, наскільки добре ви знаєте нові проєкти. Спробуйте впізнати серіал за фото головної зірки чи описом! А щоб все було чесно, ми підібрали тільки ті проєкти, які вже з'явились у мережі за останній рік.

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