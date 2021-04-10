Вгадайте новий серіал: тест, який пройдуть справжні кіномани
Щомісяця кількість серіалів на стрімінгових платформах невпинно зростає. Перевірте свої знання про найгучніші новинки, пройшовши тест для справжніх кіноманів.
Джерело:24 канал
Всього за кілька місяців мережу сколихнули нові кількасерійні проєкти. "Хід королеви", "Люпен", "Бріджертони", "Клариса", "Емілі в Парижі" – здається, про ці серіали говорив весь світ.
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Ми пропонуємо перевірити, наскільки добре ви знаєте нові проєкти. Спробуйте впізнати серіал за фото головної зірки чи описом! А щоб все було чесно, ми підібрали тільки ті проєкти, які вже з'явились у мережі за останній рік.
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