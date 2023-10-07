Мы ошибочно отнесли Юрия Дяка к числу тех актеров, которые построили карьеру в стране-террористке. На самом деле он там никогда не жил.

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Кто такой Юрий Дяк

Это украинский актер, который снимался во многих популярных фильмах. В частности, Юрий сыграл главную роль в киноленте "Архимед. Повелитель чисел". Фильм, который выпустили в 2013 году в рамках проекта "Великие мечтатели", рассказывает о жизни знаменитого математика.

Что интересно, "Архимед. Повелитель чисел" производства Film UA и Signal Red получил престижную награду Gold Remi Award в категории "История и археология". Кроме того, документальный фильм занял второе место в номинации на фестивале независимого кино в Хьюстоне.

Юрий Дяк также принимал участие в биографическом историческом фильме о главном атамане войск Украинской Народной Республики и лидере Директории УНР Симоне Петлюре. Кино называется "Тайный дневник Симона Петлюры".



Юрий Дяк / Фото с инстаграмма актера

Актер снимался и в известных сериалах. В частности, "Короли палат" и "Казаки. Абсолютно лживая история", которые пришлись по душе многим зрителям. Также Юрий сыграл главную роль в ироническом сериале "Морская полиция. Черноморск". Кинолента рассказывает о приключениях на службе и личной жизни капитана Кепа, лейтенанта Егорки и сержанта Сержика. Последнего сыграл именно Юрий Дяк.

Отметим, что 17 октября на телеканале ICTV-2 можно будет просмотреть этот сериал.

Что Юрий Дяк говорит о войне с Россией

Актер занимает четкую проукраинскую позицию. Также у него есть звание Заслуженного артиста Украины, которое он получил в 2018 году. Юрий с начала полномасштабного вторжения активно публикует сборы, говорит о российской агрессии и осуждает граждан страны-террориста. Актер ведет блог на украинском, как делал это еще до 24 февраля 2022 года. К тому же, читает поэзию известных украинских писателей. Так, в его профиле можно найти видео, где он трогательно продекламировал стихотворение Василия Симоненко "Я влюблен горячо, без меры…".