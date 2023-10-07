Ми помилково зарахували Юрія Дяка до числа тих акторів, які побудували кар'єру в країні-терористці. Насправді він ніколи там не жив.

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Хто такий Юрій Дяк

Це український актор, який знімався в багатьох популярних фільмах. Зокрема Юрій зіграв головну роль у стрічці "Архімед. Повелитель чисел". Фільм, випущений у 2013 році в рамках проєкту "Великі мрійники", розповідає про життя знаменитого математика.

Що цікаво, "Архімед. Володар чисел", виробництва Film UA та Signal Red, отримав престижну нагороду Gold Remi Award у категорії "Історія та археологія". Крім того, документальний фільм посів друге місце у відповідній номінації на фестивалі незалежного кіно в Х'юстоні.

Юрій Дяк також брав участь в біографічному історичному фільмі про головного отамана військ Української Народної Республіки та лідера Директорії УНР Симона Петлюру. Стрічка називається "Таємний щоденник Симона Петлюри".



Юрій Дяк / Фото з інстаграму актор

Актор знімався й у відомих серіалах. Зокрема, "Королі палат" та "Козаки. Абсолютно брехлива історія", які припали до душі багатьом глядачам. Також Юрій зіграв головну роль в іронічному серіалі "Морська поліція. Чорноморськ". Стрічка розповідає про пригоди на службі та особисте життя капітана Кепа, лейтенанта Єгорки та сержанта Сєржика. Останнього зіграв саме Юрій Дяк.

Зазначимо, що 17-го жовтня на телеканалі ICTV-2 можна буде переглянути цю стрічку.

Що Юрій Дяк говорить про війну з Росією

Актор займає чітку проукраїнську позицію й навіть має звання Заслуженого артиста України, яке отримав у 2018 році. Він з початку повномасштабного вторгнення активно публікує збори, говорить про російську агресію та засуджує громадян країни-терористки. Актор веде блог українською, як робив це ще до 24 лютого 2022 року. До того ж читає поезію відомих українських письменників. Так, у його профілі можна знайти відео, де він зворушливо продекламував вірш Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри…".