Актер Юрий Фелипенко объяснил, почему добровольно мобилизовался: "Рано или поздно мы все будем там"

Звезда сериалов "Цвет страсти" и "Обещание Богу" Юрий Фелипенко стал частью батальона ударных БПАК Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады. Актер решил присоединиться к войску добровольно, не дожидаясь вручения повестки.

Юрий Фелипенко пополнил ряды ВСУ в конце апреля. Недавно актер объяснил, почему предпочитает мобилизоваться добровольно.

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Юрий Фелипенко объяснил, почему мобилизовался добровольно

Юрий Фелипенко отметил, что он принадлежит к тем людям, которые не любят, когда их к чему-то принуждают. Именно поэтому он решил не ждать повестки, а сделать первый шаг самостоятельно.

Я пошел добровольцем, мне не приходила повестка, у меня не было брони. Мобилизовался, прошел базовую общевойсковую подготовку. А поскольку я сначала прошел рекрутинг и мне сказали, что "Ахиллес" берет меня к себе. Поэтому после базовой общевойсковой подготовки, которую проходят абсолютно все военнообязанные, когда их мобилизуют, меня не забрали неизвестно куда, а забрали именно в "Ахиллес". Как договаривались, так все и произошло,

– поделился он.

По его словам, этот сознательный выбор позволил ему чувствовать себя на своем месте и выполнять свой долг перед страной. Актер подчеркивает, что такой подход дает ему внутреннее спокойствие и ощущение правильности собственных действий, что является важным для него как для человека и гражданина.

Юрий Фелипенко думал о фронте еще с 2014 года: что известно

Юрий рассказал, что еще с 2014 года задумывался о том, чтобы стать на защиту страны. Однако тогда ему не хватало сил и смелости для мобилизации, ведь он считал себя "слишком зеленым" и недостаточно подготовленным.

Теперь, с приобретением опыта и уверенности, он решил не откладывать больше этот важный шаг и присоединиться в ряды защитников Украины.