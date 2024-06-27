Юрій Феліпенко поповнив лави ЗСУ наприкінці квітня. Нещодавно актор пояснив, чому вважає за краще мобілізуватися добровільно.

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Юрій Феліпенко пояснив, чому мобілізувався добровільно

Юрій Феліпенко зазначив, що він належить до тих людей, які не люблять, коли їх до чогось примушують. Саме тому він вирішив не чекати на повістку, а зробити перший крок самостійно.

Я пішов добровольцем, мені не приходила повістка, у мене не було броні. Мобілізувався, пройшов базову загальновійськову підготовку. А оскільки я спочатку пройшов рекрутинг і мені сказали, що "Ахіллес" бере мене до себе. Тож після базової загальновійськової підготовки, яку проходять абсолютно всі військовозобов'язані, коли їх мобілізують, мене не забрали невідомо куди, а забрали саме в "Ахіллес". Як домовлялися, так все і сталося,

– поділився він.

За його словами, цей свідомий вибір дозволив йому почуватися на своєму місці та виконувати свій обов'язок перед країною. Актор підкреслює, що такий підхід дає йому внутрішній спокій і відчуття правильності власних дій, що є важливим для нього як для людини й громадянина.

Юрій Феліпенко думав про фронт ще з 2014 року: що відомо

Юрій розповів, що ще з 2014 року задумувався про те, щоб стати на захист країни. Однак тоді йому бракувало сил та сміливості для мобілізації, адже він вважав себе "надто зеленим" і недостатньо підготовленим.

Тепер, з набуттям досвіду і впевненості, він вирішив не відкладати більше цей важливий крок і приєднатися до лав захисників України.