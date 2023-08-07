Несмотря на жалобу на Влада Яму: как Горбунов ездил на элитный курорт в начале войны

Юрий Горбунов в марте 2022 года дважды пересекал границу Украины и Молдовы. Это зафиксировали молдавские пограничники.

1 марта 2022 года 52-летний Горбунов вместе с двумя детьми – шестилетним Иваном и двухлетним Данилой – впервые покинул Украину. Позже 26 марта шоумен уезжал из Украины уже сам – ездил на элитный испанский курорт.

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Горбунов уезжал из Украины в начале войны

Об этом пишут украинские журналисты Цензор. НЕТ. В их распоряжении появились документы молдавских пограничников.

Как известно, Горбунов приезжал в город С'Агаро. Это элитный курорт Коста Брава в Испании. Сообщается также, что это не последнее путешествие ведущего с начала войны России против Украины.



Горбунов в начале войны ездил в Испанию / Доказательства от пограничников

У актера Юрия Горбунова трое детей, но известно, что он не попадает под соответствующую норму, которая позволяет многодетным родителям выезжать за границу. У него есть совершеннолетняя дочь от первого брака, которая сама уже имеет ребенка. От Екатерины Осадчей у ведущего два сына.

Сам Горбунов пока не комментирует ситуацию по выезду за границу во время военного положения.

Реакция сети

"Он же хотел вернуться. Ради сериала о Поровознюке";

"Ну он меня разочаровал. Все те шоумены одинаковые, деньги только на уме";

"Запрет выезда за границу приносит неплохие доходы тем, кто управляет разрешениями";

"Да, конечно, им все можно, они не простые люди";

"Мой пошел воевать, а ему море по колено. Хоть – выезжай, хоть снимай сериал".

Юрий Горбунов / Фото из инстаграммы ведущего

К слову, ведущий ранее говорил о том, что не смог бы уехать за границу когда в стране война. Такими словами он комментировал позицию Влада Ямы, который не возвращается в Украину.

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