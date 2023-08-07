Несмотря на жалобу на Влада Яму: как Горбунов ездил на элитный курорт в начале войны
Юрий Горбунов в марте 2022 года дважды пересекал границу Украины и Молдовы. Это зафиксировали молдавские пограничники.
1 марта 2022 года 52-летний Горбунов вместе с двумя детьми – шестилетним Иваном и двухлетним Данилой – впервые покинул Украину. Позже 26 марта шоумен уезжал из Украины уже сам – ездил на элитный испанский курорт.
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Горбунов уезжал из Украины в начале войны
Об этом пишут украинские журналисты Цензор. НЕТ. В их распоряжении появились документы молдавских пограничников.
Как известно, Горбунов приезжал в город С'Агаро. Это элитный курорт Коста Брава в Испании. Сообщается также, что это не последнее путешествие ведущего с начала войны России против Украины.
Горбунов в начале войны ездил в Испанию / Доказательства от пограничников
У актера Юрия Горбунова трое детей, но известно, что он не попадает под соответствующую норму, которая позволяет многодетным родителям выезжать за границу. У него есть совершеннолетняя дочь от первого брака, которая сама уже имеет ребенка. От Екатерины Осадчей у ведущего два сына.
Сам Горбунов пока не комментирует ситуацию по выезду за границу во время военного положения.
Реакция сети
- "Он же хотел вернуться. Ради сериала о Поровознюке";
- "Ну он меня разочаровал. Все те шоумены одинаковые, деньги только на уме";
- "Запрет выезда за границу приносит неплохие доходы тем, кто управляет разрешениями";
- "Да, конечно, им все можно, они не простые люди";
- "Мой пошел воевать, а ему море по колено. Хоть – выезжай, хоть снимай сериал".
К слову, ведущий ранее говорил о том, что не смог бы уехать за границу когда в стране война. Такими словами он комментировал позицию Влада Ямы, который не возвращается в Украину.
Коротко о скандале с сериалом "Ингулец"
- Кроме того, шоумен недавно попал в громкий скандал. Продюсерская компания Горбунова выиграла тендер на съемку комедийного сериала "Ингулец" за 33 миллиона гривен. Артист считает, что ничего плохого в том нет, что сериал можно снять на государственные средства. Впрочем, украинцы упрекнули ведущего и подчеркнули, что сейчас стоит тратить средства на армию, а не на развлекательный контент.
- К тому же, Горбунов уверял, что 33 миллиона гривен на сериал – это "небольшие деньги". Он до последнего отстаивал свою идею, однако, в конце концов, отказался от государственного финансирования, но подчеркнул, что будет искать спонсоров и все-таки "Ингулец" снимут.
- Он рассказывает о двух программистах – Максиме и Даниле, которые работают на ферме и уклоняются от армии. Прототипом одного из героев выступил скандальный Александр Поворознюк, хотя Горбунов возражает это.