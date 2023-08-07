1 березня 2022 року 52-річний Горбунов разом з двома дітьми – шестирічним Іваном та дворічним Данилом – вперше залишив Україну. Пізніше 26 березня шоумен виїжджав з України вже сам – їздив на елітний іспанський курорт.
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Горбунов виїжджав з України на початку війни
Про це пишуть українські журналісти Цензор. НЕТ. У їхньому розпорядженні з'явилися документи молдовських прикордонників.
Як відомо, Горбунов приїжджав до міста С'Агаро. Це елітний курорт Коста-Брава в Іспанії. Повідомляють також, що це не остання подорож ведучого з початку війни Росії проти України.
Горбунов на початку війни їздив до Іспанії / Докази від прикордонників
Актор Юрій Горбунов має троє дітей, але відомо, що він не потрапляє під відповідну норму, яка дозволяє багатодітним батькам виїжджати за кордон. У нього є повнолітня донька від першого шлюбу, яка сама вже має дитину. Від Катерини Осадчої у ведучого двоє синів.
Сам Горбунов наразі не коментує ситуацію щодо виїзду за кордон під час воєнного стану.
Реакція мережі
- "Він же хотів повернутись. Заради серіалу про Поровознюка";
- "Ну він мене розчарував. Всі ті шоумени однакові, гроші лише на думці";
- "Заборона виїзду за кордон приносить непогані доходи тим, хто керує дозволами";
- "Та звісно, їм все можна, вони не прості люди";
- "Мій пішов воювати, а йому море по коліна. Хоч – виїжджай, хоч знімай серіал".
Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучого
До слова, ведучий раніше говорив про те, що не зміг би виїхати за кордон, коли в країні війна. Такими словами він коментував позицію Влада Ями, який не повертається в Україну.
Коротко про скандал з серіалом "Інгулець"
- Крім цього, шоумен нещодавно потрапив у гучний скандал. Продюсерська компанія Горбунова виграла тендер на зйомку комедійного серіалу "Інгулець" за 33 мільйони гривень. Артист вважає, що нічого поганого в тому немає, що серіал можна зняти за державні кошти. Втім українці дорікнули ведучому і наголосили, що зараз варто витрачати кошти на армію, а не на розважальний контент.
- До того ж Горбунов запевняв, що 33 мільйони гривень на серіал – це "невеликі гроші". Він до останнього відстоював свою ідею, однак врешті-решт відмовився від державного фінансування, але наголосив, що шукатиме спонсорів й все-таки "Інгулець" знімуть.
- Він розповідає про двох програмістів – Максима та Данила, які працюють на фермі та ухиляються від армії. Прототипом одного з героїв виступив скандальний Олександр Поворознюк, хоча Горбунов заперечує це.