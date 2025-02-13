Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на администрацию университета. Соответствующую информацию опубликовали 10 февраля.

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Юрия Высоцкого отстранили от работы: что известно

10 февраля администрация Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого подтвердила, что Юрий Высоцкий, преподаватель университета, был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей с 3 февраля 2025 года до окончания служебной проверки. Это решение было принято в связи с многочисленными жалобами, поступивших в администрацию заведения.

Председатель студенческого совета университета Елизавета Никитюк сообщила, что в адрес администрации поступило не менее девяти жалоб относительно поведения Юрия Высоцкого. Кроме того, в соцсетях бывшие студенты преподавателя заявили о его неэтичном поведении, утверждая, что он допустил недопустимые действия в отношении студенток. В частности, актеры Сергей Волосовец и Остап Вакуляк сообщили, что Высоцкий мог неуместно "класть руки" на колени студенток или "крепко обнимать" их.

Сейчас университет проводит служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства событий и принять соответствующие меры, в зависимости от результатов расследования.