Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адміністрацію університету. Відповідну інформацію опублікували 10 лютого.

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Юрія Висоцького відсторонили від роботи: що відомо

10 лютого адміністрація Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого підтвердила, що Юрій Висоцький, викладач університету, був відсторонений від виконання своїх службових обов'язків з 3 лютого 2025 року до закінчення службової перевірки. Це рішення було ухвалене у зв'язку з численними скаргами, що надійшли в адміністрацію закладу.

Голова студентської ради університету Єлизавета Никитюк повідомила, що на адресу адміністрації надійшло щонайменше дев'ять скарг щодо поведінки Юрія Висоцького. Крім того, в соцмережах колишні студенти викладача заявили про його неетичну поведінку, стверджуючи, що він допустив неприпустимі дії щодо студенток. Зокрема, актори Сергій Волосовець та Остап Вакуляк повідомили, що Висоцький міг недоречно "класти руки" на коліна студенток чи "міцно обіймати" їх.

Зараз університет проводить службову перевірку, щоб з'ясувати всі обставини подій і прийняти відповідні заходи, залежно від результатів розслідування.