Уже давно не дети: как сейчас выглядят любимые актеры из фильма "Гарри Поттер"
Первый фильм о мальчике, который выжил, "Гарри Поттер и философский камень" зрители увидели в начале 2000-х. Впоследствии по книгам Джоан Роулинг были сняты и другие части. Экранизация получила любовь взрослых и детей по всему миру. У кого-то даже есть традиция пересматривать ленту ежегодно, например зимой.
Актеры фильмов о Гарри Поттере уже давно не дети. Хотя они и сохранили дружеские отношения, но теперь живут своими жизнями. Как за столько лет изменились любимцы миллионов, покажет Кино 24.
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Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер
Руперт Гринт – Рональд Уизли
Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер
Томас Фелтон – Драко Мелфой
Оливер и Джеймс Фелпс – Джордж и Фред Уизли
Мэттью Льюис – Невил Лонгботтом
О чем фильм "Гарри Поттер и философский камень"
В первой серии фильмов зрители узнают, кто такой Гарри Поттер. Мальчик живет у своих дяди и тети, однако родственники этому совсем не рады. Все лучшее достается брату Дадли. Однажды Гарри сообщают, что он родился в семье, где родители, которых убили, владели магией, поэтому он также является волшебником. Поттер поступает в Хогвартскую школу, где находит новых друзей. Вместе с Роном и Гермионой Гарри постоянно попадает в какие-то приключения.
"Гарри Поттер и философский камень": смотрите онлайн трейлер фильма
Уверены, что среди наших читателей найдется много поттероманов. Думаем, что вам было интересно посмотреть, как изменились актеры, которые в фильме были еще совсем детьми. Однако настоящие поклонники узнают их и сейчас.