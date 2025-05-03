Звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Ключи от правды", известная актриса кино и дубляжа Антонина Хижняк раскрыла интимный секрет дубляжа – как создают звук поцелуя. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на тик-ток страницу актрисы.

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Один из самых распространенных методов того, как озвучить поцелуй в кино – целовать собственную руку. Антонина Хижняк продемонстрировала на собственном примере, как это происходит.

Актриса целует тыльную сторону ладони, чтобы получить характерный звук. Этот прием позволяет контролировать ритм или интенсивность, чтобы адаптировать звук к конкретной сцене.

Как озвучивают поцелуи в кино: Антонина Хижняк раскрыла секрет в видео

Эта простая техника значительно влияет на то, как зритель воспринимает сцену на экране. Реалистичный звук усиливает эмоциональный эффект и делает события, происходящие в кино, более убедительными. Так можно полностью погрузиться в атмосферу картины.

Для поклонников актрисы и пользователей сети это видео стало интересным и познавательным. Под роликом написали множество комментариев. Многие пошутили по поводу такой техники озвучивания.

"Как вы развили любовь к себе? – Дубляж";

"Ой, это же я 14 февраля";

"Минитренинг – как полюбить себя";

"Антонина, вы наш украинский талант";

"Это могла быть хорошая реклама антибактериального мыла";

"Вы крутая, спасибо, что генерируете украинский контент".

Напомним, Антонина Хижняк – актриса театра, кино и дубляжа. Ее голосом в украинском дубляже говорят В украинском дубляже ее голосом говорят актрисы Дейзи Ридли ("Звездные войны", "Убийство в восточном экспрессе") и Алисия Викандер ("Расхитительница гробниц: Лара Крофт"), герои других фильмов, мультфильмов и сериалов.

Первым фильмом, который озвучила актриса, были "Люди Икс" 2011 года. Ее героиня - Ангел. В общем Антонина Хижняк озвучила более 250 фильмов.