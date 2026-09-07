Сьюзан сыграла Терри Гетчер, и именно эта роль сделала ее одной из самых узнаваемых телеактрис 2000-х годов. Сериал выходил с 2004 по 2012 год, а за роль Сьюзан Гетчер получила "Золотой глобус" и награду Гильдии киноактеров.

Где сейчас Сьюзан из "Отчаянных домохозяек"

Сегодня Терри Гетчер 61 год, и со времен Вистерия-Лейн она, конечно, изменилась. В то же время на свежих фото из инстаграма актриса выглядит очень привлекательно

После завершения "Отчаянных домохозяек" Гетчер не исчезла с экранов. Она снималась в "Супергерл", "Необычной паре", озвучивала персонажей в мультфильмах "Самолетики", а также участвовала в телевизионных проектах.

Но сейчас в ее карьере произошел особенно интересный поворот. В октябре 2026 года Терри Гетчер выйдет на сцену лондонского Вест-Энда в роли Миранды Пристли в мюзикле "Дьявол носит Prada". Причем она заменит свою бывшую коллегу по "Отчаянным домохозяйкам" Ванессу Уильямс, которая ранее исполняла эту роль.

А как сейчас выглядит звезда сериала "Район Мелроуз", что сыграла Сидни?