Сьюзен зіграла Тері Гетчер, і саме ця роль зробила її однією з найвпізнаваніших телевізійних акторок 2000-х. Серіал виходив із 2004 до 2012 року, а за образ Сьюзен Гетчер отримала "Золотий глобус" і нагороду Гільдії кіноакторів.

Де зараз С'юзен з Відчайдешних домогосподарок

Сьогодні Тері Гетчер 61 рік, і з часів Вістерія-Лейн вона, звісно, змінилася. Водночас на свіжих фото з Instagram акторка виглядає дуже привабливо

Після завершення "Відчайдушних домогосподарок" Гетчер не зникла з екранів. Вона знімалася у "Супергерл", "Незвичайній парі", озвучувала персонажів у мультфільмах «Літачки», а також брала участь у телевізійних проєктах.

Та зараз у неї з'явився особливо цікавий професійний поворот. У жовтні 2026 року Тері Гетчер вийде на сцену лондонського Вест-Енду в ролі Міранди Прістлі у мюзиклі "Диявол носить Prada". Причому вона замінить свою колишню колегу по "Відчайдушних домогосподарках"Ванессу Вільямс, яка раніше виконувала цю роль.

А як зараз виглядає зірка серіалу Район Мелроуз, що зіграла Сідні.