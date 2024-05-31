Кино 24 покажет, как выглядят ваши любимые актеры культовых фильмов без масок. Поэтому смотрите далее в материале, о ком идет речь.
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Актеры с гримом и без
Дива Плавалагуна "Пятый элемент" – Майвенн Ле Беско / Колаж Кино 24
Пеннивайз, "Оно" – Билл Скашгорд / Коллаж Кино 24
Мистик, "Люди Икс: первый класс" – Дженнифер Лоуренс / Коллаж Кино 24
Голум, "Властелин колец" – Энди Серкис / Коллаж Кино 24
Лорд Волдеморт, "Гарри Поттер" – Ральф Файнс / Коллаж Кино 24
Поэтому, окунитесь в воспоминания и просмотр фильмов с героями из подборки. Приятного киносеанса!