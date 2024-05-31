Кіно 24 покаже, як виглядають ваші улюблені актори культових фільмів без масок. Тож дивіться далі в матеріалі, про кого йдеться.
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Актори з гримом та без
Діва Плавалагуна "П'ятий елемент" – Майвенн Ле Беско / Колаж Кіно 24
Пеннівайз, "Воно" – Білл Скашґорд / Колаж Кіно 24
Містик, "Люди Ікс: перший клас" – Дженніфер Лоуренс / Колаж Кіно 24
Ґолум, "Володар перснів" – Енді Серкіс / Колаж Кіно 24
Лорд Волдеморт, "Гаррі Поттер" – Ральф Файнс / Колаж Кіно 24
Тож, пориньте у спогади та перегляд фільмів з героями із добірки. Приємного кіносеансу!