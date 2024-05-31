Хіба не вражає, наскільки по-іншому виглядають актори, які втілили на екрані Лорда Волдеморта у "Гаррі Поттері" чи Пеннівайза у "Воно", в реальному житті? Вони немов повністю перевтілилися. Завдяки неймовірній майстерності гримерів та комп'ютерній графіці, яка творить свою "магію", кіно стає ще більш захопливим для глядачів.