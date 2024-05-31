Прячутся в кино за гримом: как в реальной жизни выглядят Пеннивайз, Волдеморт и другие

31 мая 2024, 20:48
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Разве не поражает, насколько по-другому выглядят актеры, которые воплотили на экране Лорда Волдеморта в "Гарри Поттере" или Пеннивайза в "Оно", в реальной жизни? Они словно полностью перевоплотились. Благодаря невероятному мастерству гримеров и компьютерной графике, которая творит свою "магию", кино становится еще более увлекательным для зрителей.

Кино 24 покажет, как выглядят ваши любимые актеры культовых фильмов без масок. Поэтому смотрите далее в материале, о ком идет речь.

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Актеры с гримом и без


Дива Плавалагуна "Пятый элемент" – Майвенн Ле Беско / Колаж Кино 24


Пеннивайз, "Оно" – Билл Скашгорд / Коллаж Кино 24

Мистик, "Люди Икс: первый класс" – Дженнифер Лоуренс / Коллаж Кино 24


Голум, "Властелин колец" – Энди Серкис / Коллаж Кино 24


Лорд Волдеморт, "Гарри Поттер" – Ральф Файнс / Коллаж Кино 24

Поэтому, окунитесь в воспоминания и просмотр фильмов с героями из подборки. Приятного киносеанса!

Автор: Ірина Марціяш