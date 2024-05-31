Прячутся в кино за гримом: как в реальной жизни выглядят Пеннивайз, Волдеморт и другие

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Разве не поражает, насколько по-другому выглядят актеры, которые воплотили на экране Лорда Волдеморта в "Гарри Поттере" или Пеннивайза в "Оно", в реальной жизни? Они словно полностью перевоплотились. Благодаря невероятному мастерству гримеров и компьютерной графике, которая творит свою "магию", кино становится еще более увлекательным для зрителей.