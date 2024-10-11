В свое время "Гарри Поттер" стал культурным феноменом, а фильмы о мальчике, выжившем, для многих стали символом детства. Но есть и другие ностальгические ленты, которые напомнят детство и дополнят осеннюю атмосферу, пишет Кино 24.

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"Хроники Нарнии"

Фэнтезийная серия фильмов переносит зрителя в волшебный мир, где дети становятся искателями приключений. Главные герои – дети Пэвенси – Питер, Сьюзен, Эндмунд и Люси. Из-за бомбардировки Лондона их отправляют к профессору Дигори Керку, который является другом семьи. Когда дети играли в прятки, Люси нашла тихое место в шкафу, где на самом деле открылся вход в волшебную страну.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф": смотрите трейлер онлайн

В нулевых экранизировали три книги о Нарнии из семи.

"Богатенький Ричи"

Фильмы с Маколеем Калкином – однозначно ассоциируются с детством. Но если "Один дома" – это фильм на зиму и рождественские праздники, то эта лента удачно подойдет для осеннего просмотра. В центре сюжета – сын богатых родителей Ричи, у которого есть все, чего может пожелать ребенок. Кроме как друзей.

"Богатенький Ричи": смотрите трейлер онлайн

Интересно, что в момент съемок Маколей действительно был одним из самых богатых детей мира.

"В поисках Немо"

Мультфильм рассказывает о рыбе-клоуне Марлине, который живет среди кораллов в Большом барьерном рифе, но боится океана. Он хочет защитить своего единственного сына Немо от опасностей глубоких вод. Но когда непоседливый малыш исчезает, Марлин отправляется на поиски сына.

"В поисках Немо": смотрите трейлер онлайн

Этот анимационный фильм никогда не теряет актуальности.

"Матильда"

Комедия рассказывает о гениальной девочке Матильде, которая воспитывает себя сама. Ее мать занята бытом, отец – старыми автомобилями, а брат постоянно обижает. Матильда вдруг замечает, что способна двигать предметы взглядом. Она применяет эти способности, чтобы защитить себя и других детей.

"Матильда": смотрите трейлер онлайн

Трогательный и волшебный фильм показывает, что никогда не надо бояться быть собой.

"Пираты Карибского моря"

Капитан Джек Спарроу у многих ассоциируется с детством и осенью. Именно об этом персонаже рассказывает приключенческая лента. Жизнь мужчины меняется, когда его враг похищает корабль "Черная жемчужина" и нападает на Порт Роял и похищает дочь губернатора. Самый быстрый корабль Британии во главе с Джеком и другом детства Элизабет отправляется на спасение.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины": смотрите трейлер онлайн

Несмотря на холод за окном, просмотр этой франшизы принесет волну адреналина и отличное настроение к вашему осеннему вечеру.