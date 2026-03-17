Играют на инструментах и увлекаются вязанием: хобби известных актеров
Было бы странно считать, что кроме актерского дела голливудские звезды не имеют других увлечений. Иногда им нужно другое занятие, чтобы отвлечься от сценариев и съемок.
Каждый из них имеет уникальные предпочтения, которые раскрывают их личности с разных сторон. 24 Канал расскажет, что известно о хобби известных актеров.
Какие хобби у голливудских актеров?
Аманда Сейфрид
Актриса, которая недавно сыграла в фильме "Служанка", имеет немало интересных занятий, которым уделяет свое свободное время. К примеру, она обожает играть на кларнете, предпочитает аудиокниги, а также вяжет крючком.
Аманда имеет еще и хорошую привычку – дарить близким друзьям свои произведения.
Энн Хэтэуэй
Звезда фильма "Дьявол носит Prada", продолжение которого выйдет уже скоро, просто обожает смотреть футбол. Поклонники знают, что Энн является фанаткой клуба "Арсенал".
Том Харди
Актер, который просто гениально перевоплотился в роль Альфи Соломонса в "Острых козырьках", является преданным бразильскому джиу-джитсу. Тома часто можно увидеть как участника соревнований, и он считает, что этот спорт имеет для него важное место для состояния психологического здоровья.
Милли Бобби Браун
Наибольшую популярность принес актрисе сериал "Очень странные дела". Оказалось, что в обычной жизни она увлекается вязанием. Все началось с того, что этим хобби она начала заниматься во время промотуров фильмов. И это дошло до того, что даже во время нанесения грима Браун просто вяжет.
Эндрю Гарфилд
Оказалось, что актер имеет особый талант к жонглированию. Когда Эндрю был ребенком, то его бабушка была убеждена, что внук будет учиться в цирковой школе и станет клоуном.
Джейсон Момоа
Кто бы мог подумать, что звезда "Аквамена" просто обожает активный отдых. Джейсон предпочитает скалолазание и езду верхом на лошадях. Кроме того, имеет еще одно интересное хобби – реставрирует винтажные мотоциклы Harley-Davidson.
