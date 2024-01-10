Основан на реальных событиях: новый фильм Netflix, от которого перехватывает дыхание

В новом году на Netflix уже состоялось несколько громких премьер, успевших заполонить сердца киноманов. Одним из таких является фильм "Снежное сообщество" режиссера Хуана Антонио Байоны.

Эта лента повествует об одной из самых удивительных историй XX века. На IMDb она уже получила 8.0 баллов из 10.

Также интересно Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

О чем фильм "Снежное сообщество" на Netflix

Это историческая драма, над которой работали кинотворцы из Испании, США, Уругвая и Чили. В нем показаны события 13 октября 1972 года. Тогда пассажирский самолет, перевозивший команду регбистов из Уругвая в Чили, врезался в ледник в самом сердце Анд и разбился.

Чтобы выжить и найти путь домой, те, кому удалось выжить в этой страшной авиакатастрофе, вынуждены объединить усилия и полагаться только друг на друга.

"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще премьеры состоятся зимой 2024 года

У житті, як і в улюблених фільмах важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Этой зимой покажут не только новые фильмы, но и сериалы с разными сюжетами и развитием событий.