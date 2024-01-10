Основан на реальных событиях: новый фильм Netflix, от которого перехватывает дыхание
Источник:Netflix
В новом году на Netflix уже состоялось несколько громких премьер, успевших заполонить сердца киноманов. Одним из таких является фильм "Снежное сообщество" режиссера Хуана Антонио Байоны.
Эта лента повествует об одной из самых удивительных историй XX века. На IMDb она уже получила 8.0 баллов из 10.
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О чем фильм "Снежное сообщество" на Netflix
Это историческая драма, над которой работали кинотворцы из Испании, США, Уругвая и Чили. В нем показаны события 13 октября 1972 года. Тогда пассажирский самолет, перевозивший команду регбистов из Уругвая в Чили, врезался в ледник в самом сердце Анд и разбился.
Чтобы выжить и найти путь домой, те, кому удалось выжить в этой страшной авиакатастрофе, вынуждены объединить усилия и полагаться только друг на друга.
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Какие еще премьеры состоятся зимой 2024 года
Этой зимой покажут не только новые фильмы, но и сериалы с разными сюжетами и развитием событий.
- 26 января состоится премьера "Эмигрантов" – истории о трех переселениях, которые живут в Гонконге и вместе проходят жизненные трудности.
- 2 февраля мир увидит переосмысление шпионской комедии "Мистер и миссис Смит" в формате сериала.
- 22 февраля на Netflix станет доступно долгожданное фэнтези "Аватар: Последний защитник".