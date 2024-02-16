Что посмотреть вечером на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов

Если до сих пор не знаете, что посмотреть в вечер пятницы и на выходных, то эта подборка точно для вас. Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов.

Далее расскажем, какие ленты украинцы чаще всего смотрели в период с 5 по 11 февраля. Эти кинокартины уже несколько недель держатся в топе.

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Какие фильмы сейчас популярны на Netflix

Вторую неделю подряд рейтинг фильмов возглавляет новая анимационная лента "Орион и Темряк". Главный герой – мальчик Орион, у которого очень бурное внимание. В незабываемом ночном путешествии он противостоит своим страхам вместе с новым таинственным другом Темряком.

"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы смотрят:

"Гадкий я 3", 2017 год;

"Гадкий я 2", 2013 год;

"Миньоны", 2015 год;

"Гадкий я", 2010 год;

"Проклятие моей матери", 2012 год;

"Взлет", 2024 год;

"Дон Жуан из Жашкова", 2023 год;

"Снежное сообщество", 2024 год;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Сериалы, которые смотрят на Netflix

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Третью неделю подряд рейтинг сериалов возглавляет "Гризельда". Это 6-серийная драма, в которой показана реальная история Гризельды Бланко. Женщина переехала из Медельина в Майами, где стала "крестной матерью" местной наркоимперии.

"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в Украине смотрят:

"Берлин", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Один день", мини-сериал;

"Люпен", 2 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Надзиратель", 1 сезон;

"Мертвый для меня", 1 сезон;

"Бумажный дом", 1 сезон;

"Императрица", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix