Кино 24 расскажет, какая новая кинолента больше всего захватила внимание зрителей в Украине. Также вы узнаете, как этот фильм повысил внимание к первой части этой ленты.

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"Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы": какой сюжет

В увлекательной новой части "Мятежная луна: Часть 2: Та, что оставляет шрамы", разворачивается эпическая сага о Коре и ее собратьев, когда они готовы быть в борьбе бок о бок с народом Вельдту и готовятся защищать мирный поселок от гнетущих сил Материнского Мира.

С приближением битвы воины сталкиваются с истиной, которая скрывается в их прошлом и каждый из них поведает, что на самом деле движет ими в этой борьбе.

По сюжету, на повстанцев опускается вся мощь Реалму, но перед лицом испытаний заключаются нерушимые союзы, появляются новые отважные герои и рождаются легенды.

"Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы": смотрите онлайн трейлер фильма

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Новая часть ленты приковала внимание и к предыдущей

Потрясающе дебютировав, долгожданное продолжение фильма Зака Снайдера "Мятежная луна" под названием "Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы" заняло первое место в рейтинге Netflix после премьеры в пятницу, 19 апреля.

Кинолента быстро поднялась на первое место в списке 10 лучших фильмов не только среди украинского зрителя, но и вообще всего стримингового сервиса Netflix, опередив такие популярные ленты, как "Дятел Вуди отправляется в лагерь" и "Анна".

Успех 2 части не только укрепил его собственное место в рейтингах, но и возродил интерес к первой части серии, "Мятежный месяц. Часть первая: Дитя огня". Несмотря на то, что фильм вышел в прокат в декабре 2023 года, он триумфально вернулся в топ-10 Netflix через несколько месяцев.