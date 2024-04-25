Кіно 24 розповість, яка нова кінострічка найбільше захопила увагу глядачів в Україні. Також ви дізнаєтеся, як цей фільм підвищив увагу до першої частини цієї стрічки.

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"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами": який сюжет

У захопливій новій частині "Бунтівний місяць: Частина 2: Та, що лишає шрами", розгортається епічна сага про Кору та її побратимів, коли вони готові бути у боротьбі пліч-о-пліч із народом Вельдту та готуються захищати мирне селище від гнітючих сил Материнського Світу.

З наближенням битви воїни зіштовхуються з істиною, яка ховається в їхньому минулому і кожен із них повідає, що насправді рухає ними в цій боротьбі.

За сюжетом, на повстанців опускається вся міць Реалму, але перед обличчям випробувань укладаються непорушні союзи, з'являються нові відважні герої та народжуються легенди.

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами": дивіться онлайн трейлер фільму

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Нова частина стрічки прикувала увагу і до попередньої

Приголомшливо дебютувавши, довгоочікуване продовження фільму Зака Снайдера "Бунтівний місяць" під назвою "Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами" посіло перше місце в рейтингу Netflix після прем'єри у п'ятницю, 19 квітня.

Кінострічка швидко піднялася на перше місце в списку 10 найкращих фільмів не лише серед українського глядача, а й загалом всього стрімінгового сервісу Netflix, випередивши такі популярні стрічки, як "Дятел Вуді вирушає у табір" та "Анна".

Успіх 2 частини не лише зміцнив його власне місце в рейтингах, але й відродив інтерес до першої частини серії, "Бунтівний місяць. Частина перша: Дитя вогню". Незважаючи на те, що фільм вийшов у прокат у грудні 2023 року, він тріумфально повернувся до топ-10 Netflix через кілька місяців.